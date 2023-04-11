В Екатеринбурге на улице 8 Марта произошло возгорание автобуса. Об этом рассказали читатели URA.RU.
«На перекрестке 8 Марта — Большакова горит автобус маршрута 016. Пассажиры успели покинуть горящий транспорт», — сообщил URA.RU очевидец возгорания.
В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области прокомментировали происшествие. «Сообщение о возгорании автобуса поступило в экстренные службы в 21:26. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова через четыре минуты. На площади один квадратный метр горел моторный отсек транспортного средства. В течение двух минут пожарные ликвидировали огонь. Информации о пострадавших не поступало», — рассказали URA.RU в ГУ МЧС по Свердловской области.
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