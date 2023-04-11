В центре Екатеринбурга загорелся автобус. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Разное. Курган, водитель автобуса, автобусная остановка, автобус, пассажир в автобусе
Спасатели потушили огонь за две минуты Фото:

В Екатеринбурге на улице 8 Марта произошло возгорание автобуса. Об этом рассказали читатели URA.RU.

«На перекрестке 8 Марта — Большакова горит автобус маршрута 016. Пассажиры успели покинуть горящий транспорт», — сообщил URA.RU очевидец возгорания.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области прокомментировали происшествие. «Сообщение о возгорании автобуса поступило в экстренные службы в 21:26. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова через четыре минуты. На площади один квадратный метр горел моторный отсек транспортного средства. В течение двух минут пожарные ликвидировали огонь. Информации о пострадавших не поступало», — рассказали URA.RU в ГУ МЧС по Свердловской области.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Екатеринбурге на улице 8 Марта произошло возгорание автобуса. Об этом рассказали читатели URA.RU. «На перекрестке 8 Марта — Большакова горит автобус маршрута 016. Пассажиры успели покинуть горящий транспорт», — сообщил URA.RU очевидец возгорания. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области прокомментировали происшествие. «Сообщение о возгорании автобуса поступило в экстренные службы в 21:26. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова через четыре минуты. На площади один квадратный метр горел моторный отсек транспортного средства. В течение двух минут пожарные ликвидировали огонь. Информации о пострадавших не поступало», — рассказали URA.RU в ГУ МЧС по Свердловской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...