В центре Екатеринбурга загорелся автобус. Фото

11 апреля 2023 в 22:01 Размер текста - 17 +

Спасатели потушили огонь за две минуты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге на улице 8 Марта произошло возгорание автобуса. Об этом рассказали читатели URA.RU. «На перекрестке 8 Марта — Большакова горит автобус маршрута 016. Пассажиры успели покинуть горящий транспорт», — сообщил URA.RU очевидец возгорания. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области прокомментировали происшествие. «Сообщение о возгорании автобуса поступило в экстренные службы в 21:26. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова через четыре минуты. На площади один квадратный метр горел моторный отсек транспортного средства. В течение двух минут пожарные ликвидировали огонь. Информации о пострадавших не поступало», — рассказали URA.RU в ГУ МЧС по Свердловской области.

В Екатеринбурге на улице 8 Марта произошло возгорание автобуса. Об этом рассказали читатели URA.RU. «На перекрестке 8 Марта — Большакова горит автобус маршрута 016. Пассажиры успели покинуть горящий транспорт», — сообщил URA.RU очевидец возгорания. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области прокомментировали происшествие. «Сообщение о возгорании автобуса поступило в экстренные службы в 21:26. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова через четыре минуты. На площади один квадратный метр горел моторный отсек транспортного средства. В течение двух минут пожарные ликвидировали огонь. Информации о пострадавших не поступало», — рассказали URA.RU в ГУ МЧС по Свердловской области.