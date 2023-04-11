11 апреля 2023

Рестораторы закрывают популярное кафе в центре Кургана на ребрендинг

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт тротуаров и крыш. Курган, ремонт тротуара, ул ленина, кафе мишель
В Кургане закрывают кафе после восьми лет работы Фото:

Популярное (по мнению местных жителей) кафе «Мишель» в центре Кургана закрывается на ребрендинг. В открытых источниках указано, что владельцами заведения являются бизнесмены-рестораторы Максим Муравский и Андрей Попов.

«Пришла весна, а с ней и время обновлений. 14 апреля — последний день работы горячо любимого нами кафе „Мишель“. Настало время двигаться дальше. Мы становимся лучше для вас и скоро откроем двери кафе вновь, только уже в новом, улучшенном формате», — написано в группе заведения в соцсети «ВКонтакте».

Летом прошлого года в Кургане на Центральном рынке появилось кафе, ориентированное на русскую и восточную кухни. В беседе с URA.RU один из авторов проекта Максим Муравский рассказывал, что посетителям здесь будут предлагать шашлыки, плов и русские пироги.

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Популярное (по мнению местных жителей) кафе «Мишель» в центре Кургана закрывается на ребрендинг. В открытых источниках указано, что владельцами заведения являются бизнесмены-рестораторы Максим Муравский и Андрей Попов. «Пришла весна, а с ней и время обновлений. 14 апреля — последний день работы горячо любимого нами кафе „Мишель“. Настало время двигаться дальше. Мы становимся лучше для вас и скоро откроем двери кафе вновь, только уже в новом, улучшенном формате», — написано в группе заведения в соцсети «ВКонтакте». Летом прошлого года в Кургане на Центральном рынке появилось кафе, ориентированное на русскую и восточную кухни. В беседе с URA.RU один из авторов проекта Максим Муравский рассказывал, что посетителям здесь будут предлагать шашлыки, плов и русские пироги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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