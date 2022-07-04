04 июля 2022

На Центральном рынке Кургана появится новое кафе с шашлыками

© Служба новостей «URA.RU»
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Приготовление шашлыков. Екатеринбург, шашлыки
В меню будут шашлыки, плов и русские пироги Фото:

В Кургане на Центральном рынке откроется кафе с русской и восточной кухней. В меню заведения будут шашлыки, плов и русские пироги. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал ресторатор Максим Муравский.

«Открываем новое кафе на Центральном рынке. Мы решили соединить в нем две культуры — русскую и восточную. В меню будет плов, шашлыки и русские пироги. Мы делали кафе с прошлой осени, скоро будем запускаться», — сказал Муравский.

Также на прилавках Центрального рынка в скором времени появится продукция молочной фермы «Дарина». Курганский предприниматель Екатерина Шадоба планирует продавать там крафтовые сыры.

Ранее URA.RU писало, что в курганских кафе и ресторанах переходят на отечественные морепродукты и вина. По словам ресторатора Максима Муравского, сокращение доли импортного вина позволит избежать проблем с логистикой. В планах замена зарубежных сортов на краснодарские и крымские вина.

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В Кургане на Центральном рынке откроется кафе с русской и восточной кухней. В меню заведения будут шашлыки, плов и русские пироги. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал ресторатор Максим Муравский. «Открываем новое кафе на Центральном рынке. Мы решили соединить в нем две культуры — русскую и восточную. В меню будет плов, шашлыки и русские пироги. Мы делали кафе с прошлой осени, скоро будем запускаться», — сказал Муравский. Также на прилавках Центрального рынка в скором времени появится продукция молочной фермы «Дарина». Курганский предприниматель Екатерина Шадоба планирует продавать там крафтовые сыры. Ранее URA.RU писало, что в курганских кафе и ресторанах переходят на отечественные морепродукты и вина. По словам ресторатора Максима Муравского, сокращение доли импортного вина позволит избежать проблем с логистикой. В планах замена зарубежных сортов на краснодарские и крымские вина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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