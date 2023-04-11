В ЯНАО подрядчик в два раза снизил стоимость контракта

Подрядчик готов снести два отделения районной больницы в Красноселькупе за 10,3 миллиона рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Красноселькупская (ЯНАО) центральная районная больница подписала контракт по сносу и демонтажу родильного и соматического отделений с подрядчиком из Липецкой области. Согласно данным, размещенным на портале «Госзакупки» поставщик попросил за свои услуги 10,3 миллиона рублей, что в два раза ниже первоначальной стоимости контракта.

«Начальная (максимальная) цена контракта — 20 800 000,00 рублей. Наименование объекта закупки: выполнение работ по сносу и демонтажу родильного и соматического отделений. Заказчик — Государственное бюджетное учреждение ЯНАО „Красноселькупская центральная районная больница“. Контракт заключен с ООО „Ликвидатор“. Цена контракта составляет — 10 300 950,00 рублей», — говорится в документах.

Согласно данным закупки, на рассмотрение было представлено три ценовых предложения и все значительно ниже первоначальной стоимости. Срок выполнения работ установлен с момента заключения государственного контракта по 30.06.2023 г.

Ранее URA.RU сообщало, что департамент здравоохранения ЯНАО ищет поставщика жизненно важного препарата для больных муковисцидозом. Всего планируется приобрести 1092 упаковок препарата по цене 23 400 рублей.