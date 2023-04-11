В лесах Златоуста запретили бесплатные стоянки

12 апреля 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Останавливаться для отдыха на Таганае разрешили только в приютах Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В нацпарке «Таганай» рядом со Златоустом (Челябинская область) запретили бесплатные стоянки. Как.сообщили в пресс-службе парка, запретительную меру ввели из-за опасности возгораний. «С 12 апреля в Челябинской области введен особый противопожарный режим. В связи с этим бесплатные стоянки на территории национального парка „Таганай“ закрыты, разведение костров там запрещено», — отметили в нацпарке. Размещаться туристы могут лишь на территории приютов. В учреждении отметили, что там есть специально оборудованные места, где можно разводить костры и использовать горелки. В нацпарке обратились к туристам с просьбой соблюдать осторожность при обращении с огнем. На усиленный график работы 11 апреля перевели сотрудников нацпарка «Хигальга» в Катав-Ивановском районе. Искать места возгораний они будут с помощью беспилотных летательных аппаратов, снабженных тепловизорами.

В нацпарке «Таганай» рядом со Златоустом (Челябинская область) запретили бесплатные стоянки. Как.сообщили в пресс-службе парка, запретительную меру ввели из-за опасности возгораний. «С 12 апреля в Челябинской области введен особый противопожарный режим. В связи с этим бесплатные стоянки на территории национального парка „Таганай“ закрыты, разведение костров там запрещено», — отметили в нацпарке. Размещаться туристы могут лишь на территории приютов. В учреждении отметили, что там есть специально оборудованные места, где можно разводить костры и использовать горелки. В нацпарке обратились к туристам с просьбой соблюдать осторожность при обращении с огнем. На усиленный график работы 11 апреля перевели сотрудников нацпарка «Хигальга» в Катав-Ивановском районе. Искать места возгораний они будут с помощью беспилотных летательных аппаратов, снабженных тепловизорами.