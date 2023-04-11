11 апреля 2023

В лесах Златоуста запретили бесплатные стоянки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Национальный природный парк Таганай. Златоуст, поход, туристы, туризм, треккинг
Останавливаться для отдыха на Таганае разрешили только в приютах Фото:

В нацпарке «Таганай» рядом со Златоустом (Челябинская область) запретили бесплатные стоянки. Как.сообщили в пресс-службе парка, запретительную меру ввели из-за опасности возгораний.

«С 12 апреля в Челябинской области введен особый противопожарный режим. В связи с этим бесплатные стоянки на территории национального парка „Таганай“ закрыты, разведение костров там запрещено», — отметили в нацпарке.

Размещаться туристы могут лишь на территории приютов. В учреждении отметили, что там есть специально оборудованные места, где можно разводить костры и использовать горелки. В нацпарке обратились к туристам с просьбой соблюдать осторожность при обращении с огнем.

На усиленный график работы 11 апреля перевели сотрудников нацпарка «Хигальга» в Катав-Ивановском районе. Искать места возгораний они будут с помощью беспилотных летательных аппаратов, снабженных тепловизорами.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В нацпарке «Таганай» рядом со Златоустом (Челябинская область) запретили бесплатные стоянки. Как.сообщили в пресс-службе парка, запретительную меру ввели из-за опасности возгораний. «С 12 апреля в Челябинской области введен особый противопожарный режим. В связи с этим бесплатные стоянки на территории национального парка „Таганай“ закрыты, разведение костров там запрещено», — отметили в нацпарке. Размещаться туристы могут лишь на территории приютов. В учреждении отметили, что там есть специально оборудованные места, где можно разводить костры и использовать горелки. В нацпарке обратились к туристам с просьбой соблюдать осторожность при обращении с огнем. На усиленный график работы 11 апреля перевели сотрудников нацпарка «Хигальга» в Катав-Ивановском районе. Искать места возгораний они будут с помощью беспилотных летательных аппаратов, снабженных тепловизорами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...