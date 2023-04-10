Беречь лес от пожара в челябинском районе будут беспилотниками с тепловизорами. Фото

11 апреля 2023 в 09:06 Размер текста - 17 +

Техника поможет инспекторам нацпарка обнаруживать возгорания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Территорию нацпарка «Зигальга» в Катав-Ивановском районе (Челябинская область) будут патрулировать с помощью беспилотников, оснащенных тепловизорами. Как URA.RU сообщили в пресс-службе нацпарка, это связано с действием особого режима в период пожароопасного сезона. «Патрулировать территорию „Зигальги“ теперь будут дважды в сутки: утром и вечером. Выполнять эту задачи специалисты будут, в том числе, с помощью беспилотных летательных аппаратов», — уточнили URA.RU в нацпарке. Основная цель патрулей заключается в своевременном обнаружении возгораний и подъеме дыма. Беспилотники с тепловизорами в этом отношении показали в 2022 году хороший результат. Оборудование позволило обнаружить несколько горячих точек на сопредельных с Зигальгой площадях. В самом нацпаке было выявлено три пожара, обнаружить которые люди смогли самостоятельно, практически не используя технику. Беспилотники помогают отследить точки возгорания с высоты Фото: пресс-служба нацпарка «Зигальга» Сотрудники нацпарка переведены на усиленный график работы Фото: пресс-служба нацпарка «Зигальга»

Территорию нацпарка «Зигальга» в Катав-Ивановском районе (Челябинская область) будут патрулировать с помощью беспилотников, оснащенных тепловизорами. Как URA.RU сообщили в пресс-службе нацпарка, это связано с действием особого режима в период пожароопасного сезона. «Патрулировать территорию „Зигальги“ теперь будут дважды в сутки: утром и вечером. Выполнять эту задачи специалисты будут, в том числе, с помощью беспилотных летательных аппаратов», — уточнили URA.RU в нацпарке. Основная цель патрулей заключается в своевременном обнаружении возгораний и подъеме дыма. Беспилотники с тепловизорами в этом отношении показали в 2022 году хороший результат. Оборудование позволило обнаружить несколько горячих точек на сопредельных с Зигальгой площадях. В самом нацпаке было выявлено три пожара, обнаружить которые люди смогли самостоятельно, практически не используя технику.