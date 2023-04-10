10 апреля 2023

Беречь лес от пожара в челябинском районе будут беспилотниками с тепловизорами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, облака, небо, заповедник, природа, зигальга, горы, национальный парк зигальга, хребет зигальга
Техника поможет инспекторам нацпарка обнаруживать возгорания Фото:

Территорию нацпарка «Зигальга» в Катав-Ивановском районе (Челябинская область) будут патрулировать с помощью беспилотников, оснащенных тепловизорами. Как URA.RU сообщили в пресс-службе нацпарка, это связано с действием особого режима в период пожароопасного сезона.

«Патрулировать территорию „Зигальги“ теперь будут дважды в сутки: утром и вечером. Выполнять эту задачи специалисты будут, в том числе, с помощью беспилотных летательных аппаратов», — уточнили URA.RU в нацпарке.

Основная цель патрулей заключается в своевременном обнаружении возгораний и подъеме дыма. Беспилотники с тепловизорами в этом отношении показали в 2022 году хороший результат. Оборудование позволило обнаружить несколько горячих точек на сопредельных с Зигальгой площадях. В самом нацпаке было выявлено три пожара, обнаружить которые люди смогли самостоятельно, практически не используя технику.

Беспилотники помогают отследить точки возгорания с высоты
Беспилотники помогают отследить точки возгорания с высоты
Фото:
Сотрудники нацпарка переведены на усиленный график работы
Сотрудники нацпарка переведены на усиленный график работы
Фото:

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Территорию нацпарка «Зигальга» в Катав-Ивановском районе (Челябинская область) будут патрулировать с помощью беспилотников, оснащенных тепловизорами. Как URA.RU сообщили в пресс-службе нацпарка, это связано с действием особого режима в период пожароопасного сезона. «Патрулировать территорию „Зигальги“ теперь будут дважды в сутки: утром и вечером. Выполнять эту задачи специалисты будут, в том числе, с помощью беспилотных летательных аппаратов», — уточнили URA.RU в нацпарке. Основная цель патрулей заключается в своевременном обнаружении возгораний и подъеме дыма. Беспилотники с тепловизорами в этом отношении показали в 2022 году хороший результат. Оборудование позволило обнаружить несколько горячих точек на сопредельных с Зигальгой площадях. В самом нацпаке было выявлено три пожара, обнаружить которые люди смогли самостоятельно, практически не используя технику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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