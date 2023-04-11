Представитель ВВС Украины: Киев поплатится жизнями за утечку данных из США

12 апреля 2023 в 08:56 Размер текста - 17 +

Утечки о состоянии ВСУ дорого обходятся Киеву, отметил Юрий Игнат Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Информация о США и НАТО по укреплению ВСУ, опубликованная в газете The New York Times, дорога, ее цена — это жизни украинцев. Об этом заявил советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат. «Любая утечка информации опасна. Противник постоянно пытается получить такого рода информацию. Информация сегодня стоит очень дорого, и цена, которую мы платим, — это наши жизни», — заявил Юрий Игнат во время разговора с телеканалом Scripps News . Однако он отметил, что у него нет данных, что информация из утечки является действительной. После публикации секретных документов, касающихся ВСУ, Киев изменил свои планы касательно контрнаступления. Однако советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отрицает достоверность данных. 8 апреля RT сообщило, что утечка документов в сеть станет угрозой для Украины и ее военных планов. Опрошенные эксперты отметили, что такое случится, если документы окажутся достоверными.

Информация о США и НАТО по укреплению ВСУ, опубликованная в газете The New York Times, дорога, ее цена — это жизни украинцев. Об этом заявил советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат. «Любая утечка информации опасна. Противник постоянно пытается получить такого рода информацию. Информация сегодня стоит очень дорого, и цена, которую мы платим, — это наши жизни», — заявил Юрий Игнат во время разговора с телеканалом Scripps News. Однако он отметил, что у него нет данных, что информация из утечки является действительной. После публикации секретных документов, касающихся ВСУ, Киев изменил свои планы касательно контрнаступления. Однако советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отрицает достоверность данных. 8 апреля RT сообщило, что утечка документов в сеть станет угрозой для Украины и ее военных планов. Опрошенные эксперты отметили, что такое случится, если документы окажутся достоверными.