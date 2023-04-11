11 апреля 2023

Челябинцев предупредили о гибели рыбы в водоемах

© Служба новостей «URA.RU»
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Разлив нефти. Нефтеюганск, мертвая рыба, разлив нефти
Гибель рыбы специалисты связали с кислородным голоданием Фото:

Жителей Челябинской области предупредили о весенней гибели рыбы в водоемах. Как сообщила декан факультета экологии Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) Альфира Сибиркина, весной гибнут чувствительные к недостатку кислорода особи.

«Проблема замора рыбы весной стала уже традиционной. Рыба после таяния льда поднимается в верхние слои водоемов, где концентрация кислорода меньше», — отметила Сибиркина.

Наверху кислорода меньше из-за разницы температур. Ученая уточнила, что растворимость газа в холодной воде выше, чем в прогретой.

«Обычно погибает рыба, менее устойчивая к недостатку кислорода. В целом же водные биологические ресурсы более устойчивы к кислородному голоданию и всегда переносят этот процесс», — рассказали специалисты Рыбнадзора.

В региональном минэкологии призвали обращаться по вопросу замора рыбы в профильный отдел министерства. Ведомство опубликовало телефоны своей «горячей линии» в Telegram: 8-922-472-92-81.

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Жителей Челябинской области предупредили о весенней гибели рыбы в водоемах. Как сообщила декан факультета экологии Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) Альфира Сибиркина, весной гибнут чувствительные к недостатку кислорода особи. «Проблема замора рыбы весной стала уже традиционной. Рыба после таяния льда поднимается в верхние слои водоемов, где концентрация кислорода меньше», — отметила Сибиркина. Наверху кислорода меньше из-за разницы температур. Ученая уточнила, что растворимость газа в холодной воде выше, чем в прогретой. «Обычно погибает рыба, менее устойчивая к недостатку кислорода. В целом же водные биологические ресурсы более устойчивы к кислородному голоданию и всегда переносят этот процесс», — рассказали специалисты Рыбнадзора. В региональном минэкологии призвали обращаться по вопросу замора рыбы в профильный отдел министерства. Ведомство опубликовало телефоны своей «горячей линии» в Telegram: 8-922-472-92-81.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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