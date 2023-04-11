Челябинцев предупредили о гибели рыбы в водоемах

Жителей Челябинской области предупредили о весенней гибели рыбы в водоемах. Как сообщила декан факультета экологии Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) Альфира Сибиркина, весной гибнут чувствительные к недостатку кислорода особи.
«Проблема замора рыбы весной стала уже традиционной. Рыба после таяния льда поднимается в верхние слои водоемов, где концентрация кислорода меньше», — отметила Сибиркина.
Наверху кислорода меньше из-за разницы температур. Ученая уточнила, что растворимость газа в холодной воде выше, чем в прогретой.
«Обычно погибает рыба, менее устойчивая к недостатку кислорода. В целом же водные биологические ресурсы более устойчивы к кислородному голоданию и всегда переносят этот процесс», — рассказали специалисты Рыбнадзора.
В региональном минэкологии призвали обращаться по вопросу замора рыбы в профильный отдел министерства. Ведомство опубликовало телефоны своей «горячей линии» в Telegram: 8-922-472-92-81.
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