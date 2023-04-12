В МИД России заявили о неожиданной угрозе из-за поставок ПЗРК Украине

МИД России: поставки ПЗРК Украине ставят под угрозу гражданское авиасообщение во всем мире

Поставки противотанковых и зенитных комплексов и орудий представляют угрозу для гражданского авиасообщения, заявили в МИД РФ Фото: Карина Ванеш © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Запад должен задуматься о безопасности гражданского авиасообщения в мире и Европе из-за поставок ПЗРК (переносного зенитного ракетного комплекса) и ПТРК (противотанкового ракетного комплекса) Украине. Об этом заявили в МИД России.

«Попадающее на Украину западное оружие, в том числе ПЗРК и ПТРК, в силу зашкаливающей там коррупции расползается по всему миру, в зоны других региональных конфликтов попадает в руки организованной преступности, террористов и экстремистов различных мастей», — говорится в сообщении МИД РФ, его текст цитируют РИА Новости. В нем сказано, что из-за поставок ПЗРК Западу стоит задуматься о мировой безопасности гражданского авиасообщения. В МИД РФ отметили, что совокупная помощь Украине составила более 12 миллиардов евро.

В сообщении отмечается, что из-за поставок западного оружия происходит уничтожение гражданского населения четырех новых регионов России. Дипломаты упомянули обстрелы ЗАЭС, которые создают риск возникновения ядерной проблемы.

В апреле советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил о скором прибытии на Украину системы ПВО NASAMS, Iris-T и Patriot. Он также отметил, что Украина нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны, передает RT. В феврале президент Украины Владимир Зеленский отметил, что надавил на канцлера Германии Олафа Шольца, чтобы он дал разрешение на поставку ПВО IRIS-T.