Совфед одобрил закон об электронных повестках. Инфографика

12 апреля 2023 в 15:51 Размер текста - 17 +

Ранее Госдума одобрила законопроект об электронных повестках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2023 Сенаторы Совета Федерации одобрили закон об электронных повестках. Ранее законопроект был одобрен депутатами Госдумы РФ. «Закон принят», — сказали по итогу заседания, прямая трансляция шла на официальном сайте Совфеда. За принятие проголосовало 163 из 164 членов Совфеда. «Необходимость в [таком законе] назрела давно. Несколько лет Минобороны проводило работы с привязкой к „Госуслугам“. После мобилизации проанализировали все возникшие проблемы, сделали соответствующие выводы», — заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании, которое транслируется на сайте Совфеда. Она уточнила, что поправки в законе значительно упрощают процедуру постановки на воинский учет, делая ее автоматической. Ранее Госдума приняла закон об электронной выдаче повесток. Согласно документу, получение повесток через «Госуслуги» будет приравниваться к бумажному формату. Система будет такая: после получения электронной повестки гражданин должен в течение трех дней явиться в военкомат. Если срок истек, то человек должен сам прийти в военкомат во время призыва. Человек признается уклонистом, если он не явился в военный комиссариат. Такое нововведение было сделано для того, чтобы уклонисты не могли заявить о неполучении повесток. Об этом заявил лидер Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич. Закон предусматривает пути оспаривания незаконного получения повесток. Они могут быть обжалованы в досудебном порядке и судебном. Инфографика URA.RU Инфографика URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сенаторы Совета Федерации одобрили закон об электронных повестках. Ранее законопроект был одобрен депутатами Госдумы РФ. «Закон принят», — сказали по итогу заседания, прямая трансляция шла на официальном сайте Совфеда. За принятие проголосовало 163 из 164 членов Совфеда. «Необходимость в [таком законе] назрела давно. Несколько лет Минобороны проводило работы с привязкой к „Госуслугам“. После мобилизации проанализировали все возникшие проблемы, сделали соответствующие выводы», — заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании, которое транслируется на сайте Совфеда. Она уточнила, что поправки в законе значительно упрощают процедуру постановки на воинский учет, делая ее автоматической. Ранее Госдума приняла закон об электронной выдаче повесток. Согласно документу, получение повесток через «Госуслуги» будет приравниваться к бумажному формату. Система будет такая: после получения электронной повестки гражданин должен в течение трех дней явиться в военкомат. Если срок истек, то человек должен сам прийти в военкомат во время призыва. Человек признается уклонистом, если он не явился в военный комиссариат. Такое нововведение было сделано для того, чтобы уклонисты не могли заявить о неполучении повесток. Об этом заявил лидер Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич. Закон предусматривает пути оспаривания незаконного получения повесток. Они могут быть обжалованы в досудебном порядке и судебном.