Совфед одобрил закон об электронных повестках. Инфографика

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Призывной отправной пункт. Курган, армия, призывники, новобранцы, вооруженные силы, солдат, армейская одежда
Ранее Госдума одобрила законопроект об электронных повестках Фото:
новость из сюжета
Призыв — 2023

Сенаторы Совета Федерации одобрили закон об электронных повестках. Ранее законопроект был одобрен депутатами Госдумы РФ.

«Закон принят», — сказали по итогу заседания, прямая трансляция шла на официальном сайте Совфеда. За принятие проголосовало 163 из 164 членов Совфеда.

«Необходимость в [таком законе] назрела давно. Несколько лет Минобороны проводило работы с привязкой к „Госуслугам“. После мобилизации проанализировали все возникшие проблемы, сделали соответствующие выводы», — заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании, которое транслируется на сайте Совфеда. Она уточнила, что поправки в законе значительно упрощают процедуру постановки на воинский учет, делая ее автоматической.

Ранее Госдума приняла закон об электронной выдаче повесток. Согласно документу, получение повесток через «Госуслуги» будет приравниваться к бумажному формату. Система будет такая: после получения электронной повестки гражданин должен в течение трех дней явиться в военкомат. Если срок истек, то человек должен сам прийти в военкомат во время призыва. Человек признается уклонистом, если он не явился в военный комиссариат.

Такое нововведение было сделано для того, чтобы уклонисты не могли заявить о неполучении повесток. Об этом заявил лидер Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич.

Закон предусматривает пути оспаривания незаконного получения повесток. Они могут быть обжалованы в досудебном порядке и судебном.

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Сенаторы Совета Федерации одобрили закон об электронных повестках. Ранее законопроект был одобрен депутатами Госдумы РФ. «Закон принят», — сказали по итогу заседания, прямая трансляция шла на официальном сайте Совфеда. За принятие проголосовало 163 из 164 членов Совфеда. «Необходимость в [таком законе] назрела давно. Несколько лет Минобороны проводило работы с привязкой к „Госуслугам“. После мобилизации проанализировали все возникшие проблемы, сделали соответствующие выводы», — заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании, которое транслируется на сайте Совфеда. Она уточнила, что поправки в законе значительно упрощают процедуру постановки на воинский учет, делая ее автоматической. Ранее Госдума приняла закон об электронной выдаче повесток. Согласно документу, получение повесток через «Госуслуги» будет приравниваться к бумажному формату. Система будет такая: после получения электронной повестки гражданин должен в течение трех дней явиться в военкомат. Если срок истек, то человек должен сам прийти в военкомат во время призыва. Человек признается уклонистом, если он не явился в военный комиссариат. Такое нововведение было сделано для того, чтобы уклонисты не могли заявить о неполучении повесток. Об этом заявил лидер Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич. Закон предусматривает пути оспаривания незаконного получения повесток. Они могут быть обжалованы в досудебном порядке и судебном.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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