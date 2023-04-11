Клинцевич раскрыл, зачем нужны электронные повестки

Электронные повестки ввели в России, чтобы уклонисты не могли сказать, что их не получали. Об этом заявил лидер Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич. Принятые 11 апреля поправки призваны решить проблемы, обнаруженные в ходе частичной мобилизации 2022 года.
«Таким образом государство создаст условия, когда человек уже не сможет сказать, что не получил повестку, поэтому не пришел на призывной пункт. Если в течение двадцати дней после получения повестки военнообязанный россиянин не выполнит законные требования государства, то к нему будут применены ограничительные меры», — рассказал Франц Клинцевич «Ридусу». Он также пообещал, что все проблемы, которые были выявлены в ходе частичной мобилизации, будут решены в ближайшее время.
Клинцевич также рассказал, зачем нужен реестр воинского учета. По мнению Клинцевича, информация о военнообязанных должны быть структурирована.
Госдума приняла поправки о совершенствовании воинского учета в России 11 апреля во втором и третьем чтениях. Поправки приравнивают электронные повестки к полученным под расписку, а также вводят ряд ограничений для уклонистов. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов уточнил, что поправки не связаны с возможностью проведения второй волны частичной мобилизации.
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