11 апреля 2023

В Екатеринбурге врачи нашли у ребенка заразный смертельный вирус

Екатеринбургские врачи обнаружили новый случай кори у ребенка
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Врачи проверяют, кто еще мог заразиться опасной инфекцией (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге обнаружен новый случай заболевания ребенка смертельно опасным вирусом кори. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора.

«Предварительные диагнозы „корь“ поставлены двум несовершеннолетним жителям Екатеринбурга и Березовского», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. О случае в Березовском власти сообщали еще 11 апреля, однако о новом случае заболевания в Екатеринбурге не сообщалось.

Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали, что оба заболевших ребенка не были привиты от опасного заболевания. Они доставлены в больницу. Врачи ищут тех, кто мог быть связан с заразившимися.

Чтобы не заболеть корью, последствия которой могут приводить к смерти, в Роспотребнадзоре советуют пройти вакцинацию. Надежной считается двухэтапная прививка.

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В Екатеринбурге обнаружен новый случай заболевания ребенка смертельно опасным вирусом кори. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора. «Предварительные диагнозы „корь“ поставлены двум несовершеннолетним жителям Екатеринбурга и Березовского», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. О случае в Березовском власти сообщали еще 11 апреля, однако о новом случае заболевания в Екатеринбурге не сообщалось. Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали, что оба заболевших ребенка не были привиты от опасного заболевания. Они доставлены в больницу. Врачи ищут тех, кто мог быть связан с заразившимися. Чтобы не заболеть корью, последствия которой могут приводить к смерти, в Роспотребнадзоре советуют пройти вакцинацию. Надежной считается двухэтапная прививка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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