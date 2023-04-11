В Екатеринбурге врачи нашли у ребенка заразный смертельный вирус

Екатеринбургские врачи обнаружили новый случай кори у ребенка

12 апреля 2023 в 11:02 Размер текста - 17 +

Врачи проверяют, кто еще мог заразиться опасной инфекцией (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге обнаружен новый случай заболевания ребенка смертельно опасным вирусом кори. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора. «Предварительные диагнозы „корь“ поставлены двум несовершеннолетним жителям Екатеринбурга и Березовского», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. О случае в Березовском власти сообщали еще 11 апреля, однако о новом случае заболевания в Екатеринбурге не сообщалось. Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали, что оба заболевших ребенка не были привиты от опасного заболевания. Они доставлены в больницу. Врачи ищут тех, кто мог быть связан с заразившимися. Чтобы не заболеть корью, последствия которой могут приводить к смерти, в Роспотребнадзоре советуют пройти вакцинацию. Надежной считается двухэтапная прививка.

В Екатеринбурге обнаружен новый случай заболевания ребенка смертельно опасным вирусом кори. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора. «Предварительные диагнозы „корь“ поставлены двум несовершеннолетним жителям Екатеринбурга и Березовского», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. О случае в Березовском власти сообщали еще 11 апреля, однако о новом случае заболевания в Екатеринбурге не сообщалось. Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали, что оба заболевших ребенка не были привиты от опасного заболевания. Они доставлены в больницу. Врачи ищут тех, кто мог быть связан с заразившимися. Чтобы не заболеть корью, последствия которой могут приводить к смерти, в Роспотребнадзоре советуют пройти вакцинацию. Надежной считается двухэтапная прививка.