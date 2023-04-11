В Екатеринбурге врачи нашли у ребенка заразный смертельный вирус

В Екатеринбурге обнаружен новый случай заболевания ребенка смертельно опасным вирусом кори. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора.
«Предварительные диагнозы „корь“ поставлены двум несовершеннолетним жителям Екатеринбурга и Березовского», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. О случае в Березовском власти сообщали еще 11 апреля, однако о новом случае заболевания в Екатеринбурге не сообщалось.
Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали, что оба заболевших ребенка не были привиты от опасного заболевания. Они доставлены в больницу. Врачи ищут тех, кто мог быть связан с заразившимися.
Чтобы не заболеть корью, последствия которой могут приводить к смерти, в Роспотребнадзоре советуют пройти вакцинацию. Надежной считается двухэтапная прививка.
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