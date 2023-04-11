Замгенпрокурора РФ обсудил с губернатором Шумковым защиту прав курганцев

Замгенпрокурора РФ провел встречу с главой Курганской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев встретился с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым, чтобы обсудить вопросы по защите прав жителей региона. Об этом URA.RU сообщили в областной прокуратуре.

«Заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев и губернатор Вадим Шумков провели рабочую встречу. <…> темой встречи стала совместная работа прокуратуры и органов исполнительной власти по защите прав жителей области», — сообщили в прокуратуре. Также участие во встрече принял прокурор Курганской области Андрей Назаров.

По данным сотрудников юстиции, в 2022 году в регионе было выявлено свыше 30 тысяч нарушений законодательства. Основными жалобами граждан стали долги по заработной плате, нарушения прав детей-сирот, жителей многоквартирных домов. Также прокуратура и исполнительная власть совместно работает над снижением количества пожаров в регионе и предотвращению случаев интернет-мошенничества.

Ранее URA.RU сообщало, что замгенпрокурора провел встречу с местными VIP, руководителями силовых ведомств и представителями бизнеса. Зайцев указал на недопущение нарушений моратория на проверки бизнеса, а также похвалил инвестиционный климат в Курганской области.