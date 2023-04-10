В Кургане прошло совещание замгенпрокурора РФ с бизнесменами и чиновниками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев 11 апреля провел в Кургане совещание с представителями бизнес-сообществ, силовых структур и руководителями региональных департаментов правительства. В рамках «круглого стола» обсуждались меры поддержки предпринимателей и их проблемы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Генпрокуратуры по УрФО.

«В ходе первого дня рабочей поездки в Курганскую область замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев провел „круглый стол“, на котором были обсуждены вопросы защиты малого и среднего предпринимательства. В мероприятии, помимо руководства прокуратуры приняли участие замгубернатора региона Владимир Архипов, руководители силовых структур, региональных департаментов, представители бизнес-сообществ», — уточнили в ведомстве.

Замгенпрокурора РФ отметил успехи курганских властей в Национальном рейтинге инвестиционного климата, в котором регион в прошлом году занял 15-е место. При этом он добавил, что за 2022 год в регионе прокурорами было выявлено 1395 нарушений соблюдения моратория на проверки бизнеса, а также при реализации нацпроектов и предоставлении финансовой поддержки. По данным надзорного ведомства, это 15% от общего числа нарушений в федеральном округе.

После окончания совещания Зайцев провел личный прием представителей бизнес-сообщества. По всем обращениям организованы прокурорские проверки. Их ход и результаты поставлены на контроль управления Генпрокуратуры РФ по УрФО.

Ранее URA.RU писало, что замгенпрокурора РФ посетит Курган с двухдневным рабочим визитом. В рамках него планировалась встреча с главным федеральным инспектором, уполномоченным по правам ребенка и совещание с прокурорами.

В Кургане в рамках рабочего визита работает замгенпрокурора России Сергей Зайцев Фото: пресс-служба управления Генпрокуратуры по УрФО

Он провел совещание с представителями бизнес-сообществ, силовых структур и руководителями региональных департаментов правительства Фото: пресс-служба управления Генпрокуратуры по УрФО