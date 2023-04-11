В Пермском крае автомобиль сбил коляску с ребенком

В результате ДТП коляска перевернулась
В Кудымкаре (Пермский край) автомобиль сбил коляску с ребенком. О случившемся сообщает «Парма Новости».
«Утром 12 апреля по улице Плеханова ехал автомобиль Lada Granta. Неожиданно на дороге появилась женщина с коляской. Увидев ее, водитель вывернул руль и врезался в столб, задев и опрокинув коляску с ребенком», — пишет издание со ссылкой на очевидца.
По информации СМИ, ребенок, который в момент ДТП был в коляске, остался жив. Пешеходного перехода на месте столкновения нет. URA.RU направило запросы информации в пресс-службы министерства здравоохранения Пермского края и региональное ГУМВД.
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