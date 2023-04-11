11 апреля 2023

В Пермском крае автомобиль сбил коляску с ребенком

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегоуборочная техника. Курган, уборка снега, мама с коляской, зима, снегоуборочная машина, снегоуборочная техника, пешеход, детская коляска
В результате ДТП коляска перевернулась Фото:

В Кудымкаре (Пермский край) автомобиль сбил коляску с ребенком. О случившемся сообщает «Парма Новости».

«Утром 12 апреля по улице Плеханова ехал автомобиль Lada Granta. Неожиданно на дороге появилась женщина с коляской. Увидев ее, водитель вывернул руль и врезался в столб, задев и опрокинув коляску с ребенком», — пишет издание со ссылкой на очевидца.

По информации СМИ, ребенок, который в момент ДТП был в коляске, остался жив. Пешеходного перехода на месте столкновения нет. URA.RU направило запросы информации в пресс-службы министерства здравоохранения Пермского края и региональное ГУМВД.

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В Кудымкаре (Пермский край) автомобиль сбил коляску с ребенком. О случившемся сообщает «Парма Новости». «Утром 12 апреля по улице Плеханова ехал автомобиль Lada Granta. Неожиданно на дороге появилась женщина с коляской. Увидев ее, водитель вывернул руль и врезался в столб, задев и опрокинув коляску с ребенком», — пишет издание со ссылкой на очевидца. По информации СМИ, ребенок, который в момент ДТП был в коляске, остался жив. Пешеходного перехода на месте столкновения нет. URA.RU направило запросы информации в пресс-службы министерства здравоохранения Пермского края и региональное ГУМВД.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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