В ЯНАО искусственный интеллект помог врачам провести более 10 тысяч исследований

За первые три месяца 2023 года нейросети помогли медикам проанализировать более 10 тысяч рентгенологических исследований Фото: Анна Майорова © URA.RU

Искусственный интеллект помог медикам ЯНАО провести более десяти тысяч исследований. Как сообщили URA.RU в пресс-службе окружного правительства, Ямал работает с нейросетями с 2018 года.

«Ямальское здравоохранение — одна из первых сфер, где активно используют в работе сервисы искусственного интеллекта. За первые три месяца 2023 года нейросети помогли медикам проанализировать более 10 тысяч рентгенологических исследований», — рассказали в правительстве.

Благодаря внедрению искусственного интеллекта медикам удается ставить более точные диагнозы. Больше всего искусственный интеллект используют врачи Новоуренгойской больницы. Там провели почти три тысячи исследований.

Ранее сообщалось, что нейросеть помогает ямальским докторам выявлять факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Искусственный интеллект позволяет сократить время и средства на новые методы обследования.