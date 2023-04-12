В Минцифры объяснили, что такое автоматическая постановка на воинский учет

Минцифры: постановка на воинский учет проходит автоматически

12 апреля 2023 в 12:36 Размер текста - 17 +

Постановка на воинский учет будет происходить автоматически, отметил Максут Шадаев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2023 Во время получения гражданства или смены места жительства человек автоматически встает на воинский учет. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев, комментируя закон в единой системе военнообязанных. «В случае, если гражданин достиг определенного возраста, только недавно получил гражданство или сменил место жительства, ему не надо будет идти в военкомат, чтобы встать на учет. Законопроектом предусмотрена автоматическая постановка на воинский учет без необходимости очной явки», — написал Шадаев в чате IT-отрасли «MIT — Мы ИТ» в Telegram. Новость по теме Как получить отсрочку от армии в 2023 году. Инфографика Он отметил, что информация о постановке на воинский учет будет отображена в личном кабинете на сайте «Госуслуг». Изменения происходят автоматически, однако если данные не обновляются, человек должен самостоятельно написать запрос. Ранее Шадаев сообщил о введении единого реестра, в котором содержаться данные о всех военнообязанных гражданах. Такое нововведение позволить сделать систему прозрачной и избежать случаев незаконного призыва.

Во время получения гражданства или смены места жительства человек автоматически встает на воинский учет. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев, комментируя закон в единой системе военнообязанных. «В случае, если гражданин достиг определенного возраста, только недавно получил гражданство или сменил место жительства, ему не надо будет идти в военкомат, чтобы встать на учет. Законопроектом предусмотрена автоматическая постановка на воинский учет без необходимости очной явки», — написал Шадаев в чате IT-отрасли «MIT — Мы ИТ» в Telegram. Он отметил, что информация о постановке на воинский учет будет отображена в личном кабинете на сайте «Госуслуг». Изменения происходят автоматически, однако если данные не обновляются, человек должен самостоятельно написать запрос. Ранее Шадаев сообщил о введении единого реестра, в котором содержаться данные о всех военнообязанных гражданах. Такое нововведение позволить сделать систему прозрачной и избежать случаев незаконного призыва.