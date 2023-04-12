В Минцифры объяснили, что такое автоматическая постановка на воинский учет

Во время получения гражданства или смены места жительства человек автоматически встает на воинский учет. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев, комментируя закон в единой системе военнообязанных.
«В случае, если гражданин достиг определенного возраста, только недавно получил гражданство или сменил место жительства, ему не надо будет идти в военкомат, чтобы встать на учет. Законопроектом предусмотрена автоматическая постановка на воинский учет без необходимости очной явки», — написал Шадаев в чате IT-отрасли «MIT — Мы ИТ» в Telegram.
Он отметил, что информация о постановке на воинский учет будет отображена в личном кабинете на сайте «Госуслуг». Изменения происходят автоматически, однако если данные не обновляются, человек должен самостоятельно написать запрос.
Ранее Шадаев сообщил о введении единого реестра, в котором содержаться данные о всех военнообязанных гражданах. Такое нововведение позволить сделать систему прозрачной и избежать случаев незаконного призыва.
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