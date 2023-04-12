В Минцифры объяснили, что такое автоматическая постановка на воинский учет

Минцифры: постановка на воинский учет проходит автоматически
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Медкомиссия в Орджоникидзевском районном комиссариате. Екатеринбург, военкомат, призывная комиссия, медосмотр, воинский учет
Постановка на воинский учет будет происходить автоматически, отметил Максут Шадаев Фото:
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Призыв — 2023

Во время получения гражданства или смены места жительства человек автоматически встает на воинский учет. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев, комментируя закон в единой системе военнообязанных.

«В случае, если гражданин достиг определенного возраста, только недавно получил гражданство или сменил место жительства, ему не надо будет идти в военкомат, чтобы встать на учет. Законопроектом предусмотрена автоматическая постановка на воинский учет без необходимости очной явки», — написал Шадаев в чате IT-отрасли «MIT — Мы ИТ» в Telegram.

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Он отметил, что информация о постановке на воинский учет будет отображена в личном кабинете на сайте «Госуслуг». Изменения происходят автоматически, однако если данные не обновляются, человек должен самостоятельно написать запрос.

Ранее Шадаев сообщил о введении единого реестра, в котором содержаться данные о всех военнообязанных гражданах. Такое нововведение позволить сделать систему прозрачной и избежать случаев незаконного призыва.

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Во время получения гражданства или смены места жительства человек автоматически встает на воинский учет. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев, комментируя закон в единой системе военнообязанных. «В случае, если гражданин достиг определенного возраста, только недавно получил гражданство или сменил место жительства, ему не надо будет идти в военкомат, чтобы встать на учет. Законопроектом предусмотрена автоматическая постановка на воинский учет без необходимости очной явки», — написал Шадаев в чате IT-отрасли «MIT — Мы ИТ» в Telegram. Он отметил, что информация о постановке на воинский учет будет отображена в личном кабинете на сайте «Госуслуг». Изменения происходят автоматически, однако если данные не обновляются, человек должен самостоятельно написать запрос. Ранее Шадаев сообщил о введении единого реестра, в котором содержаться данные о всех военнообязанных гражданах. Такое нововведение позволить сделать систему прозрачной и избежать случаев незаконного призыва.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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