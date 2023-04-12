Глава Минцифры определил сроки запуска реестра военнообязанных

Глава Минцифры: реестр военнообязанных будет запущен к осеннему призыву
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Максуд Шадаев на Мастерской Новых медиа. Москва, шадаев максут
Запуск единого реестра будет осуществлен к осеннему призыву, заявил Максут Шадаев Фото:
новость из сюжета
Призыв — 2023

Запуск единого реестра военнообязанных будет к осеннему призыву. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Запустить реестр военнообязанных в полном объеме можно будет не раньше очередного осеннего призыва на срочную службу», — заявил Максут Шадаев. Его слова приводит РИА Новости.

Реестр содержит все данные о военнообязанных. Создание такой системы направлено на минимизацию ошибок во время призывных кампаний. Госдума сразу в двух чтениях приняла законопроект о едином реестре военнообязанных 12 апреля.

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Запуск единого реестра военнообязанных будет к осеннему призыву. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев. «Запустить реестр военнообязанных в полном объеме можно будет не раньше очередного осеннего призыва на срочную службу», — заявил Максут Шадаев. Его слова приводит РИА Новости. Реестр содержит все данные о военнообязанных. Создание такой системы направлено на минимизацию ошибок во время призывных кампаний. Госдума сразу в двух чтениях приняла законопроект о едином реестре военнообязанных 12 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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