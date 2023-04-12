Глава Минцифры определил сроки запуска реестра военнообязанных

Глава Минцифры: реестр военнообязанных будет запущен к осеннему призыву

Запуск единого реестра будет осуществлен к осеннему призыву, заявил Максут Шадаев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Призыв — 2023

Запуск единого реестра военнообязанных будет к осеннему призыву. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Запустить реестр военнообязанных в полном объеме можно будет не раньше очередного осеннего призыва на срочную службу», — заявил Максут Шадаев. Его слова приводит РИА Новости.

Реестр содержит все данные о военнообязанных. Создание такой системы направлено на минимизацию ошибок во время призывных кампаний. Госдума сразу в двух чтениях приняла законопроект о едином реестре военнообязанных 12 апреля.