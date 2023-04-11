В Свердловской области осудят лжесиловиков, похитивших и избивавших незнакомца

Свердловчан будут судить за похищение Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Первоуральске (Свердловская область) начнут судить двоих мужчин, которые, представившись полицейскими, похитили человека и избивали его, требуя деньги. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Уголовное дело направлено в Первоуральский городской суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что лжесиловикам грозит серьезное наказание по делу о похищении.

По версии силовиков, двое мужчин летом 2022 года нашли на улице чужой телефон и увидели, что на него приходят запросы на покупку наркотиков. После этого они не выбросили телефон, а решили нажиться на покупателе запрещенных веществ.

Они сделали муляж закладки, встретились со свердловчанином и представились полицейскими, потребовав «взятку» в 50 тысяч рублей. Мужчина ответил, что у него нет денег, после чего увезли в дом в поселке под Первоуральском и избивали, пока не приехал его брат и не передал деньги.