Тюменские застройщики намерены удерживать цены на жилье, которое не удается продать на протяжении нескольких месяцев. Об этом URA.RU на правах анонимности рассказал менеджер компании, которая строит дома в Тюменской области.
«Нам нет никакого смысла сейчас цены сбрасывать, потому что мы ждем стабилизации рынка. Продать сейчас дешевле — значит, продать себе в убыток, никто на такое не пойдет. Рано или поздно на каждую квартиру найдется покупатель», — пояснил источник URA.RU.
Исследования, которые ведет федеральное агентство «Этажи», показывают, что затоваренность на рынке недвижимости в Тюмени растет. За последний месяц объем предложения на рынке новостроек вырос на 15%. При этом цена квадратного метра за год поднялась на 16%. «Строим быстрее, чем продаем, и тут запрет „околонулевой ипотеки“ играет против нас», — прокомментировал цифры собеседник URA.RU.
При этом, как отмечают в объединении риэлторов Тюменской области, спрос на жилье с начала года упал незначительно. Однако сейчас спрос на вторичном рынке выше, чем на первичном. Ранее URA.RU рассказало, что цена квадратного метра растет и в этом сегменте рынка.
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