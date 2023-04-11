11 апреля 2023

В Тюмени «залежавшиеся» квартиры в новостройках дорожают вместе с остальным жильем. Инсайд

Тюменские застройщики не планируют снижать цены на «залежавшееся» жилье
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города (развязки, новостройки). Тюмень, автомобиль, новостройки, правобережный мокрарайон
По оценкам риэлторов, количество таких квартир за год выросло на 12% Фото:

Тюменские застройщики намерены удерживать цены на жилье, которое не удается продать на протяжении нескольких месяцев. Об этом URA.RU на правах анонимности рассказал менеджер компании, которая строит дома в Тюменской области.

«Нам нет никакого смысла сейчас цены сбрасывать, потому что мы ждем стабилизации рынка. Продать сейчас дешевле — значит, продать себе в убыток, никто на такое не пойдет. Рано или поздно на каждую квартиру найдется покупатель», — пояснил источник URA.RU.

Исследования, которые ведет федеральное агентство «Этажи», показывают, что затоваренность на рынке недвижимости в Тюмени растет. За последний месяц объем предложения на рынке новостроек вырос на 15%. При этом цена квадратного метра за год поднялась на 16%. «Строим быстрее, чем продаем, и тут запрет „околонулевой ипотеки“ играет против нас», — прокомментировал цифры собеседник URA.RU.

При этом, как отмечают в объединении риэлторов Тюменской области, спрос на жилье с начала года упал незначительно. Однако сейчас спрос на вторичном рынке выше, чем на первичном. Ранее URA.RU рассказало, что цена квадратного метра растет и в этом сегменте рынка.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Тюменские застройщики намерены удерживать цены на жилье, которое не удается продать на протяжении нескольких месяцев. Об этом URA.RU на правах анонимности рассказал менеджер компании, которая строит дома в Тюменской области. «Нам нет никакого смысла сейчас цены сбрасывать, потому что мы ждем стабилизации рынка. Продать сейчас дешевле — значит, продать себе в убыток, никто на такое не пойдет. Рано или поздно на каждую квартиру найдется покупатель», — пояснил источник URA.RU. Исследования, которые ведет федеральное агентство «Этажи», показывают, что затоваренность на рынке недвижимости в Тюмени растет. За последний месяц объем предложения на рынке новостроек вырос на 15%. При этом цена квадратного метра за год поднялась на 16%. «Строим быстрее, чем продаем, и тут запрет „околонулевой ипотеки“ играет против нас», — прокомментировал цифры собеседник URA.RU. При этом, как отмечают в объединении риэлторов Тюменской области, спрос на жилье с начала года упал незначительно. Однако сейчас спрос на вторичном рынке выше, чем на первичном. Ранее URA.RU рассказало, что цена квадратного метра растет и в этом сегменте рынка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...