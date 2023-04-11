В Тюмени «залежавшиеся» квартиры в новостройках дорожают вместе с остальным жильем. Инсайд

Тюменские застройщики не планируют снижать цены на «залежавшееся» жилье

12 апреля 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

По оценкам риэлторов, количество таких квартир за год выросло на 12% Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Тюменские застройщики намерены удерживать цены на жилье, которое не удается продать на протяжении нескольких месяцев. Об этом URA.RU на правах анонимности рассказал менеджер компании, которая строит дома в Тюменской области. «Нам нет никакого смысла сейчас цены сбрасывать, потому что мы ждем стабилизации рынка. Продать сейчас дешевле — значит, продать себе в убыток, никто на такое не пойдет. Рано или поздно на каждую квартиру найдется покупатель», — пояснил источник URA.RU. Исследования, которые ведет федеральное агентство «Этажи», показывают, что затоваренность на рынке недвижимости в Тюмени растет. За последний месяц объем предложения на рынке новостроек вырос на 15%. При этом цена квадратного метра за год поднялась на 16%. «Строим быстрее, чем продаем, и тут запрет „околонулевой ипотеки“ играет против нас», — прокомментировал цифры собеседник URA.RU. При этом, как отмечают в объединении риэлторов Тюменской области, спрос на жилье с начала года упал незначительно. Однако сейчас спрос на вторичном рынке выше, чем на первичном. Ранее URA.RU рассказало, что цена квадратного метра растет и в этом сегменте рынка.

Тюменские застройщики намерены удерживать цены на жилье, которое не удается продать на протяжении нескольких месяцев. Об этом URA.RU на правах анонимности рассказал менеджер компании, которая строит дома в Тюменской области. «Нам нет никакого смысла сейчас цены сбрасывать, потому что мы ждем стабилизации рынка. Продать сейчас дешевле — значит, продать себе в убыток, никто на такое не пойдет. Рано или поздно на каждую квартиру найдется покупатель», — пояснил источник URA.RU. Исследования, которые ведет федеральное агентство «Этажи», показывают, что затоваренность на рынке недвижимости в Тюмени растет. За последний месяц объем предложения на рынке новостроек вырос на 15%. При этом цена квадратного метра за год поднялась на 16%. «Строим быстрее, чем продаем, и тут запрет „околонулевой ипотеки“ играет против нас», — прокомментировал цифры собеседник URA.RU. При этом, как отмечают в объединении риэлторов Тюменской области, спрос на жилье с начала года упал незначительно. Однако сейчас спрос на вторичном рынке выше, чем на первичном. Ранее URA.RU рассказало, что цена квадратного метра растет и в этом сегменте рынка.