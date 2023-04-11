11 апреля 2023

Глава уральского конструкторского бюро попал под санкции Канады

© Служба новостей «URA.RU»
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Болельщики на Никольской и Красной площади. Москва, канадский флаг, флаг канады
Леонид Пономарев находится в санкционном списке Канады Фото:
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Руководитель и главный конструктор Уральского проектно-конструкторского бюро «Деталь» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное оружие») в Каменске-Уральском (Свердловская область) Леонид Пономарев оказался в санкционном списке Канады. Соответствующая информация размещена на сайте канадского правительства.

Леонид Пономарев родился в Каменске-Уральском в 1949 году. В Уральском проектно-конструкторском бюро «Деталь» он работает с 1967 года, следует из информации на официальном портале Каменска-Уральского. «Прошел трудовой путь от слесаря механосборочных работ до генерального директора — главного конструктора», — говорится на сайте.

Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь» занимается разработкой и производством радиовысотомеров и радиовысотомерных систем для авиационной и ракетно-космической техники. В марте 2022 года УПКБ попало под санкции США.

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Руководитель и главный конструктор Уральского проектно-конструкторского бюро «Деталь» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное оружие») в Каменске-Уральском (Свердловская область) Леонид Пономарев оказался в санкционном списке Канады. Соответствующая информация размещена на сайте канадского правительства. Леонид Пономарев родился в Каменске-Уральском в 1949 году. В Уральском проектно-конструкторском бюро «Деталь» он работает с 1967 года, следует из информации на официальном портале Каменска-Уральского. «Прошел трудовой путь от слесаря механосборочных работ до генерального директора — главного конструктора», — говорится на сайте. Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь» занимается разработкой и производством радиовысотомеров и радиовысотомерных систем для авиационной и ракетно-космической техники. В марте 2022 года УПКБ попало под санкции США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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