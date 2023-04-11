Свердловские силовики возбудили уголовное дело из-за лесных пожаров

В Свердловской области силовики возбудили дело по уголовной статье после лесных пожаров, которые фиксировали в регионе с начала года. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
«С начала 2023 года патрульно-контрольными группами составлено 25 протоколов об административных правонарушениях, а также возбуждено одно уголовное дело», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Там отметили, что в регионе с 15 апреля вводится особый режим из-за пожаров, предполагающий запреты на разведение огня на природе.
Спасатели подчеркнули, что с 1 января в области МЧС 33 раза фиксировали природные пожары. За ситуацией следят силовики из МЧС, МВД и чиновники местных администраций. Власти надеются совместными усилиями остановить постоянные пожары.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.