11 апреля 2023

Свердловские силовики возбудили уголовное дело из-за лесных пожаров

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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
С начала года в регионе зафиксировали 33 природных пожара Фото:

В Свердловской области силовики возбудили дело по уголовной статье после лесных пожаров, которые фиксировали в регионе с начала года. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«С начала 2023 года патрульно-контрольными группами составлено 25 протоколов об административных правонарушениях, а также возбуждено одно уголовное дело», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Там отметили, что в регионе с 15 апреля вводится особый режим из-за пожаров, предполагающий запреты на разведение огня на природе.

Спасатели подчеркнули, что с 1 января в области МЧС 33 раза фиксировали природные пожары. За ситуацией следят силовики из МЧС, МВД и чиновники местных администраций. Власти надеются совместными усилиями остановить постоянные пожары.

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В Свердловской области силовики возбудили дело по уголовной статье после лесных пожаров, которые фиксировали в регионе с начала года. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. «С начала 2023 года патрульно-контрольными группами составлено 25 протоколов об административных правонарушениях, а также возбуждено одно уголовное дело», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Там отметили, что в регионе с 15 апреля вводится особый режим из-за пожаров, предполагающий запреты на разведение огня на природе. Спасатели подчеркнули, что с 1 января в области МЧС 33 раза фиксировали природные пожары. За ситуацией следят силовики из МЧС, МВД и чиновники местных администраций. Власти надеются совместными усилиями остановить постоянные пожары.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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