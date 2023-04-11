Свердловские силовики возбудили уголовное дело из-за лесных пожаров

12 апреля 2023 в 13:47 Размер текста - 17 +

С начала года в регионе зафиксировали 33 природных пожара Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области силовики возбудили дело по уголовной статье после лесных пожаров, которые фиксировали в регионе с начала года. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. «С начала 2023 года патрульно-контрольными группами составлено 25 протоколов об административных правонарушениях, а также возбуждено одно уголовное дело», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Там отметили, что в регионе с 15 апреля вводится особый режим из-за пожаров, предполагающий запреты на разведение огня на природе. Спасатели подчеркнули, что с 1 января в области МЧС 33 раза фиксировали природные пожары. За ситуацией следят силовики из МЧС, МВД и чиновники местных администраций. Власти надеются совместными усилиями остановить постоянные пожары.

В Свердловской области силовики возбудили дело по уголовной статье после лесных пожаров, которые фиксировали в регионе с начала года. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. «С начала 2023 года патрульно-контрольными группами составлено 25 протоколов об административных правонарушениях, а также возбуждено одно уголовное дело», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Там отметили, что в регионе с 15 апреля вводится особый режим из-за пожаров, предполагающий запреты на разведение огня на природе. Спасатели подчеркнули, что с 1 января в области МЧС 33 раза фиксировали природные пожары. За ситуацией следят силовики из МЧС, МВД и чиновники местных администраций. Власти надеются совместными усилиями остановить постоянные пожары.