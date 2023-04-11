11 апреля 2023

Глава уральского Ространснадзора планирует ужесточить контроль на дорогах Кургана. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грузовые машины с зерном. Курган, грузовик, зерно, агро, агро ферма, фура с зерном
Ространснадзор предложил ужесточить контроль на курганских дорогах Фото:

Начальник межрегионального управления транснадзора по УрФО Сергей Фомин приехал в Курган, чтобы обсудить развитие сети весогабаритного контроля на местных дорогах. Об этом сообщили в telegram-канале уральского управления.

«Состоялась рабочая встреча начальника МТУ Ространснадзора по Уральскому федеральному округу Сергея Фомина с главным федеральным инспектором по Курганской области Артемом Пушкиным <…> речь шла о развитии сети пунктов весогабаритного контроля», — привели подробности в управлении. Во встрече принимал также участие начальник курганского отделения Ространснадзора Олег Седельников.

Глава уральского управления сообщил, что пункты контроля позволяют эффективно выявлять и пресекать нарушения в сфере транспортных перевозок. Так, в марте межведомственная проверка за один день задержала 10 машин с перегрузом. Транспортники обсудили с курганским чиновником вопросы взаимодействия с властями в сфере контроля на дорогах.

Ранее URA.RU сообщало, что курганскому бизнесмену грозит крупный штраф за перегрузы. Мужчина отправил зерно за границу с нарушениями. Машины были задержаны и отправлены на штрафстоянку.

транспортный контроль в Курганской области
Представители уральского Ространснадзора Сергей Фомин (слева) и Олег Седельников (справа) на встрече с курганским федеральным инспектором Артемом Пушкиным

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Начальник межрегионального управления транснадзора по УрФО Сергей Фомин приехал в Курган, чтобы обсудить развитие сети весогабаритного контроля на местных дорогах. Об этом сообщили в telegram-канале уральского управления. «Состоялась рабочая встреча начальника МТУ Ространснадзора по Уральскому федеральному округу Сергея Фомина с главным федеральным инспектором по Курганской области Артемом Пушкиным <…> речь шла о развитии сети пунктов весогабаритного контроля», — привели подробности в управлении. Во встрече принимал также участие начальник курганского отделения Ространснадзора Олег Седельников. Глава уральского управления сообщил, что пункты контроля позволяют эффективно выявлять и пресекать нарушения в сфере транспортных перевозок. Так, в марте межведомственная проверка за один день задержала 10 машин с перегрузом. Транспортники обсудили с курганским чиновником вопросы взаимодействия с властями в сфере контроля на дорогах. Ранее URA.RU сообщало, что курганскому бизнесмену грозит крупный штраф за перегрузы. Мужчина отправил зерно за границу с нарушениями. Машины были задержаны и отправлены на штрафстоянку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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