Ространснадзор предложил ужесточить контроль на курганских дорогах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальник межрегионального управления транснадзора по УрФО Сергей Фомин приехал в Курган, чтобы обсудить развитие сети весогабаритного контроля на местных дорогах. Об этом сообщили в telegram-канале уральского управления.

«Состоялась рабочая встреча начальника МТУ Ространснадзора по Уральскому федеральному округу Сергея Фомина с главным федеральным инспектором по Курганской области Артемом Пушкиным <…> речь шла о развитии сети пунктов весогабаритного контроля», — привели подробности в управлении. Во встрече принимал также участие начальник курганского отделения Ространснадзора Олег Седельников.

Глава уральского управления сообщил, что пункты контроля позволяют эффективно выявлять и пресекать нарушения в сфере транспортных перевозок. Так, в марте межведомственная проверка за один день задержала 10 машин с перегрузом. Транспортники обсудили с курганским чиновником вопросы взаимодействия с властями в сфере контроля на дорогах.

Ранее URA.RU сообщало, что курганскому бизнесмену грозит крупный штраф за перегрузы. Мужчина отправил зерно за границу с нарушениями. Машины были задержаны и отправлены на штрафстоянку.