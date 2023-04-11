11 апреля 2023

Авторам фейка про НЛО в Свердловской области грозит колония

© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, оружие, пм, спецоперация, вооруженные силы, обыск
Силовики ищут авторов фейка Фото:
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Неизвестные в Богдановиче распространили фейк о падении НЛО

Силовики проверяют молодых людей, распространивших фейк об упавшем НЛО в Богдановиче, и готовятся сделать их фигурантами уголовных статей. Об этом сообщил источник URA.RU по Свердловской области.

«Сейчас отрабатывается причастность молодых людей к распространению фейка. Им вменят либо хулиганство, либо по полной — статью 207.1 УК РФ (публичное распространение ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности)» — рассказал собеседник агентства. По его словам, если вина будет доказана, им грозит серьезный срок в колонии.

По данным источников, после ложного сообщения об инциденте силовики подняли дежурных, которые экстренно проверили окрестности Богдановича. Авторов фейка продолжают искать, хотя уже вычислили, откуда могли быть отправлены материалы в соцсети и СМИ.

URA.RU обратилось в пресс-службу СУ СК по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил.

Фейк о падении неопознанного объекта в Богдановиче распространяли ночью на 12 апреля. Неизвестные смонтировали видео, на котором яркий шар упал в окрестностях города. Власти официально опровергли информацию и начали поиск авторов сообщений.

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Силовики проверяют молодых людей, распространивших фейк об упавшем НЛО в Богдановиче, и готовятся сделать их фигурантами уголовных статей. Об этом сообщил источник URA.RU по Свердловской области. «Сейчас отрабатывается причастность молодых людей к распространению фейка. Им вменят либо хулиганство, либо по полной — статью 207.1 УК РФ (публичное распространение ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности)» — рассказал собеседник агентства. По его словам, если вина будет доказана, им грозит серьезный срок в колонии. По данным источников, после ложного сообщения об инциденте силовики подняли дежурных, которые экстренно проверили окрестности Богдановича. Авторов фейка продолжают искать, хотя уже вычислили, откуда могли быть отправлены материалы в соцсети и СМИ. URA.RU обратилось в пресс-службу СУ СК по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил. Фейк о падении неопознанного объекта в Богдановиче распространяли ночью на 12 апреля. Неизвестные смонтировали видео, на котором яркий шар упал в окрестностях города. Власти официально опровергли информацию и начали поиск авторов сообщений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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