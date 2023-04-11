Авторам фейка про НЛО в Свердловской области грозит колония

Силовики ищут авторов фейка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Неизвестные в Богдановиче распространили фейк о падении НЛО

Силовики проверяют молодых людей, распространивших фейк об упавшем НЛО в Богдановиче, и готовятся сделать их фигурантами уголовных статей. Об этом сообщил источник URA.RU по Свердловской области.

«Сейчас отрабатывается причастность молодых людей к распространению фейка. Им вменят либо хулиганство, либо по полной — статью 207.1 УК РФ (публичное распространение ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности)» — рассказал собеседник агентства. По его словам, если вина будет доказана, им грозит серьезный срок в колонии.

По данным источников, после ложного сообщения об инциденте силовики подняли дежурных, которые экстренно проверили окрестности Богдановича. Авторов фейка продолжают искать, хотя уже вычислили, откуда могли быть отправлены материалы в соцсети и СМИ.

URA.RU обратилось в пресс-службу СУ СК по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил.

Фейк о падении неопознанного объекта в Богдановиче распространяли ночью на 12 апреля. Неизвестные смонтировали видео, на котором яркий шар упал в окрестностях города. Власти официально опровергли информацию и начали поиск авторов сообщений.