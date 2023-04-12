Россия не намерена оставлять тему биолабораторий на Украине

Песков: Россия будет привлекать внимание других стран на факт размещения биолабораторий на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Создание биолабораторий на Украине является незаконным, отметил Песков Фото:
новость из сюжета
Биолаборатории на Украине

Россия будет привлекать внимание мировой общественности к акту создания биолабораторий на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.

«Этот документ [итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине] доложен главе государства. А как используем — мы должны делать все, чтобы привлечь внимание мировой общественности к этой незаконной деятельностью США», — заявил Песков во время общения с журналистами, его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Россия будет привлекать внимание мировой общественности к акту создания биолабораторий на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. «Этот документ [итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине] доложен главе государства. А как используем — мы должны делать все, чтобы привлечь внимание мировой общественности к этой незаконной деятельностью США», — заявил Песков во время общения с журналистами, его слова приводит корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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