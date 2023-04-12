Россия не намерена оставлять тему биолабораторий на Украине

Песков: Россия будет привлекать внимание других стран на факт размещения биолабораторий на Украине

12 апреля 2023 в 14:45 Размер текста - 17 +

Создание биолабораторий на Украине является незаконным, отметил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Биолаборатории на Украине Россия будет привлекать внимание мировой общественности к акту создания биолабораторий на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. «Этот документ [итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине] доложен главе государства. А как используем — мы должны делать все, чтобы привлечь внимание мировой общественности к этой незаконной деятельностью США», — заявил Песков во время общения с журналистами, его слова приводит корреспондент URA.RU.

Россия будет привлекать внимание мировой общественности к акту создания биолабораторий на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. «Этот документ [итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине] доложен главе государства. А как используем — мы должны делать все, чтобы привлечь внимание мировой общественности к этой незаконной деятельностью США», — заявил Песков во время общения с журналистами, его слова приводит корреспондент URA.RU.