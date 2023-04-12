Россия не намерена оставлять тему биолабораторий на Украине

Создание биолабораторий на Украине является незаконным, отметил Песков
новость из сюжетаБиолаборатории на Украине
Россия будет привлекать внимание мировой общественности к акту создания биолабораторий на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.
«Этот документ [итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине] доложен главе государства. А как используем — мы должны делать все, чтобы привлечь внимание мировой общественности к этой незаконной деятельностью США», — заявил Песков во время общения с журналистами, его слова приводит корреспондент URA.RU.
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