Студенты УрФУ научатся распознавать фейковые НЛО

Студенты Уральского федерального университета учатся распознавать фейки на фото и видео и в будущем смогут определять сложные сообщения о неопознанных летающих объектах. Об этом сообщил директор института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Илья Обабков.
«Это одна из задач — применение машинного обучения для распознавания фейковых аудио или графических изображений. Это нормальный подход, мы будем так делать (учить распознавать неопознанные летающие объекты — прим.URA.RU)», — рассказал Обабков во время пресс-конференции ТАСС-Урал.
Фейк о падении НЛО в окраинах Богдановича был распространен ночью на 12 апреля. Свердловские власти проверили информацию и сообщили, что никаких метеоритов вблизи города не падало. Авторам фейков грозит уголовное дело.
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