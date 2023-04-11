11 апреля 2023

Студенты УрФУ научатся распознавать фейковые НЛО

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Студенты учатся определять фейковые фото и видео с помощью компьютерных технологий Фото:
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Неизвестные в Богдановиче распространили фейк о падении НЛО

Студенты Уральского федерального университета учатся распознавать фейки на фото и видео и в будущем смогут определять сложные сообщения о неопознанных летающих объектах. Об этом сообщил директор института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Илья Обабков.

«Это одна из задач — применение машинного обучения для распознавания фейковых аудио или графических изображений. Это нормальный подход, мы будем так делать (учить распознавать неопознанные летающие объекты — прим.URA.RU)», — рассказал Обабков во время пресс-конференции ТАСС-Урал.

Фейк о падении НЛО в окраинах Богдановича был распространен ночью на 12 апреля. Свердловские власти проверили информацию и сообщили, что никаких метеоритов вблизи города не падало. Авторам фейков грозит уголовное дело.

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Студенты Уральского федерального университета учатся распознавать фейки на фото и видео и в будущем смогут определять сложные сообщения о неопознанных летающих объектах. Об этом сообщил директор института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Илья Обабков. «Это одна из задач — применение машинного обучения для распознавания фейковых аудио или графических изображений. Это нормальный подход, мы будем так делать (учить распознавать неопознанные летающие объекты — прим.URA.RU)», — рассказал Обабков во время пресс-конференции ТАСС-Урал. Фейк о падении НЛО в окраинах Богдановича был распространен ночью на 12 апреля. Свердловские власти проверили информацию и сообщили, что никаких метеоритов вблизи города не падало. Авторам фейков грозит уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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