Студенты УрФУ научатся распознавать фейковые НЛО

12 апреля 2023 в 15:18 Размер текста - 17 +

Студенты учатся определять фейковые фото и видео с помощью компьютерных технологий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Неизвестные в Богдановиче распространили фейк о падении НЛО Студенты Уральского федерального университета учатся распознавать фейки на фото и видео и в будущем смогут определять сложные сообщения о неопознанных летающих объектах. Об этом сообщил директор института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Илья Обабков. «Это одна из задач — применение машинного обучения для распознавания фейковых аудио или графических изображений. Это нормальный подход, мы будем так делать (учить распознавать неопознанные летающие объекты — прим.URA.RU)», — рассказал Обабков во время пресс-конференции ТАСС-Урал. Фейк о падении НЛО в окраинах Богдановича был распространен ночью на 12 апреля. Свердловские власти проверили информацию и сообщили, что никаких метеоритов вблизи города не падало. Авторам фейков грозит уголовное дело.

Студенты Уральского федерального университета учатся распознавать фейки на фото и видео и в будущем смогут определять сложные сообщения о неопознанных летающих объектах. Об этом сообщил директор института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Илья Обабков. «Это одна из задач — применение машинного обучения для распознавания фейковых аудио или графических изображений. Это нормальный подход, мы будем так делать (учить распознавать неопознанные летающие объекты — прим.URA.RU)», — рассказал Обабков во время пресс-конференции ТАСС-Урал. Фейк о падении НЛО в окраинах Богдановича был распространен ночью на 12 апреля. Свердловские власти проверили информацию и сообщили, что никаких метеоритов вблизи города не падало. Авторам фейков грозит уголовное дело.