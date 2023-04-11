Мэрия Челябинска продала недостроенный отель, возводимый к саммитам ШОС и БРИКС, за 80 млн 69,9 тысячи рублей. Победителем аукциона стала компания «Алтай Медика Групп», предложившая наибольшую стоимость, сообщается в протоколе.
«Предмет аукциона — объект незавершенного строительства площадью застройки 2271,8 квадратных метров, со степенью готовности 10%, расположенный по адресу: г. Челябинск, Калининский р-н, ул. Братьев Кашириных. Победителем торгов и владельцем недостроя, ранее возводимого компанией „Жилстрой №9“, стала компания ООО „Алтай Медика Групп“», — говорится на сайте.
К участию в аукционе были допущены ООО СЗ «ТРЕСТ-46», Сергей Тулупов, Рахман Махмудов, ИП Станислав Попов, ИП Марина Филимонова, ООО «Спецстройюг», ООО «Алтай Медика Групп». Победителем торгов и владельцем недостроя стала компания ООО «Алтай Медика Групп». Согласно данным «Сбис», фирма основана в 2021 году, зарегистрирована в Барнауле Алтайского края. С ноября 2022 года владельцем компании является Антон Переверзев. Предприятие производит детские подгузники Pampi и предметы личной гигиены.
Ранее мэрия Челябинска в пятый раз выставила на продажу недостроенный отель в Калининском районе. Начальная цена лота составляла три млн 915 тысяч рублей.
Победителем торгов и владельцем недостроя стала компания ООО «Алтай Медика Групп», занимающаяся производством детских подгузников «Pampi»
Мэрия Челябинска продала недостроенный отель, возводимый к саммитам ШОС и БРИКС, за 80 млн 69,9 тысячи рублей. Победителем аукциона стала компания «Алтай Медика Групп», предложившая наибольшую стоимость, сообщается в протоколе. «Предмет аукциона — объект незавершенного строительства площадью застройки 2271,8 квадратных метров, со степенью готовности 10%, расположенный по адресу: г. Челябинск, Калининский р-н, ул. Братьев Кашириных. Победителем торгов и владельцем недостроя, ранее возводимого компанией „Жилстрой №9“, стала компания ООО „Алтай Медика Групп“», — говорится на сайте. К участию в аукционе были допущены ООО СЗ «ТРЕСТ-46», Сергей Тулупов, Рахман Махмудов, ИП Станислав Попов, ИП Марина Филимонова, ООО «Спецстройюг», ООО «Алтай Медика Групп». Победителем торгов и владельцем недостроя стала компания ООО «Алтай Медика Групп». Согласно данным «Сбис», фирма основана в 2021 году, зарегистрирована в Барнауле Алтайского края. С ноября 2022 года владельцем компании является Антон Переверзев. Предприятие производит детские подгузники Pampi и предметы личной гигиены. Ранее мэрия Челябинска в пятый раз выставила на продажу недостроенный отель в Калининском районе. Начальная цена лота составляла три млн 915 тысяч рублей.