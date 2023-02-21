Аукцион по продаже недостроенного отеля состоится 11 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска после последней сорванной сделки вновь выставила на продажу недостроенный отель в Калининском районе. Объект был изъят у компании «Жилстрой №9» в судебном порядке. Победитель последнего аукциона «ООО Лидер-строй» в обозначенное время уклонился от подписания договора и торги не состоялись. Заявки на новый пятый аукцион принимаются до 11 апреля 2023, сообщается на сайте мэрии Челябинска.

«Лот: объект незавершенного строительства площадью застройки 2 тысячи 272 квадратных метра со степенью готовности объекта 10%, расположенный по адресу: Челябинская область, город Челябинск, Калининский район по улице Братьев Кашириных. Начальная цена объекта составляет 3 млн 915 тысяч рублей», — сообщается в документации.

Площадь застройки объекта составляет 2 тысячи 271,8 квадратных метров. Степень готовности недостроя — 10%. Заявки на аукцион принимаются с 27 февраля по 7 апреля. Торги по продаже недостроя пройдут 11 апреля.

20 декабря 2022 года победителем в аукционе по продаже недостроя стала компания ООО «Вертикаль». Всего было восемь участников. В ходе торгов сумма поднялась в 15 раз, составив более 60 млн рублей. Но победитель уклонился от подписания договора и купля-продажа объекта не состоялась.

На прошлых торгах мэрия продала с аукциона недостроенную гостиницу с подземной автостоянкой в Калининском районе Челябинска за 70 млн 478 тысяч рублей. Стоимость лота уже в 17 раз превышала начальную — 3 млн 915 тысяч рублей. Недострой выкупил ООО Специализированный застройщик «Лидер-Строй», но в установленный срок компания договор купли-продажи объекта незавершенного строительства не подписала.

Объект расположен недалеко от строительного рынка в Калининском районе Челябинска Скрин: публичная карта роскадастр