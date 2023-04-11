Пенсионерка из Тюмени поговорила с подставной дочерью и лишилась денег

Пенсионерка из Тюмени отдала 200 тысяч рублей мошенникам (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мошенники обманули тюменскую пенсионерку, дав ей поговорить с «дочерью» по телефону. Женщина отдала мошенникам 200 тыс. рублей. Об этом сообщило УМВД по Тюменской области.

«По телефону женщине сообщили, что ее дочь переходя дорогу спровоцировала дорожно-транспортного происшествия и сама пострадала. Для урегулирования возникшей ситуации звонившие попросили собрать хоть какую-то наличность. В ходе телефонного разговора матери дали возможность поговорить якобы с ее дочерью. Женщина сильно плакала и просила о помощи», — сказано в публикации ведомства.

После телефонного разговора пенсионерка отдала деньги приехавшему «курьеру». Женщина поняла, что ее обманули, после звонка настоящей дочери.