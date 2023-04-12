Херш: в США готовят договор на случай поражения России в украинском конфликте

12 апреля 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Сеймур Херш рассказал о подготовке проекта договора в случае поражения России в конфликте Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные в США готовят черновик договора, который предложат России, если она проиграет в конфликте на Украине. Об этом рассказал американский журналист Сеймур Херш. «Мне сообщили, что два месяца назад Объединенный комитет начальников штабов поставил задачу составить черновик договора об окончании войны, чтобы предоставить его россиянам после их поражения на поле боя на Украине», — написал Сеймур Херш в своем материале. Текст опубликован на его странице на платформе Substack. Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В цели спецоперации входит помощь мирным жителям Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины. Американский журналист Сеймур Херш известен как автор независимого расследования взрывов на «Северных потоках». Он доказал, что подрыв был совершен по заказу США. Он также обвинил президента Украины Владимира Зеленского в присвоении выделенной западными союзниками финансовой помощи Украине, передает «Национальная служба новостей».

Военные в США готовят черновик договора, который предложат России, если она проиграет в конфликте на Украине. Об этом рассказал американский журналист Сеймур Херш. «Мне сообщили, что два месяца назад Объединенный комитет начальников штабов поставил задачу составить черновик договора об окончании войны, чтобы предоставить его россиянам после их поражения на поле боя на Украине», — написал Сеймур Херш в своем материале. Текст опубликован на его странице на платформе Substack. Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В цели спецоперации входит помощь мирным жителям Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины. Американский журналист Сеймур Херш известен как автор независимого расследования взрывов на «Северных потоках». Он доказал, что подрыв был совершен по заказу США. Он также обвинил президента Украины Владимира Зеленского в присвоении выделенной западными союзниками финансовой помощи Украине, передает «Национальная служба новостей».