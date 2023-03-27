Херш объяснил нежелание США провести расследование взрыва на «Северных потоках»

28 марта 2023 в 01:02 Размер текста - 17 +

В США не станут расследовать подрыв на «Северных потоках», так как знают, что это сделал Джо Байден Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Вашингтон не станет расследовать теракт на «Северных потоках», поскольку знает, что это сделал президент США Джо Байден. Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. «Белый дом заниматься этим не будет, поскольку и так знает, кто это сделал. Зачем запрашивать такую работу? Зачем все это где-то фиксировать?» — сказал Херш в интервью RT. Он отметил, что у Вашингтона есть большие возможности для установления виновного в теракте на «Северных потоках», однако США не станут этого делать, так как знают, что «это сделал президент [США Джо Байден]». Ранее Херш заявлял, что Байден принял решение о подрыве «Северных потоков» из-за неудач Украины на в борьбе с Россией в зоне спецоперации (СВО). До этого журналист рассекретил американских водолазов, устроивших теракт на «Северном потоке». Президент России Владимир Путин согласился с выводами Херша о причастности США к подрыву «Северных потоков», передает телеканал 360.

Вашингтон не станет расследовать теракт на «Северных потоках», поскольку знает, что это сделал президент США Джо Байден. Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. «Белый дом заниматься этим не будет, поскольку и так знает, кто это сделал. Зачем запрашивать такую работу? Зачем все это где-то фиксировать?» — сказал Херш в интервью RT. Он отметил, что у Вашингтона есть большие возможности для установления виновного в теракте на «Северных потоках», однако США не станут этого делать, так как знают, что «это сделал президент [США Джо Байден]». Ранее Херш заявлял, что Байден принял решение о подрыве «Северных потоков» из-за неудач Украины на в борьбе с Россией в зоне спецоперации (СВО). До этого журналист рассекретил американских водолазов, устроивших теракт на «Северном потоке». Президент России Владимир Путин согласился с выводами Херша о причастности США к подрыву «Северных потоков», передает телеканал 360.