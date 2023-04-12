Ремонтные работы по восстановлению стадиона в Златоусте затянулись Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Мэрия Златоуста (Челябинская область) затянула на два года ремонт стадиона «Таганай» в самом густонаселенном районе города. Как URA.RU рассказал руководитель спортуправления Павел Накоряков, средств для второго этапа работ в бюджете не предусмотрено.

«С июля 2021 года закончен первый этап работ. Для второго средств в бюджете не предусмотрено», — уточнил URA.RU Накоряков.

Помощник депутата Руслан Шакуров представляет инициативную группу спортсменов, которые следят за ходом работ. Шакуров рассказал URA.RU, что с начала реконструкции на футбольное поле уложили покрытие, оборудовали беговые дорожки. Проект реконструкции второй очереди в январе получил положительное заключение госэкспертизы. В соответствии с ним на ремонт потребуется 53,6 млн рублей. По словам Шакурова, в дальнейшем планируется обустроить теннисный корт, установить освещение, заменить трибуны и заняться ремонтом административного корпуса. Когда это будет сделано, никто не знает.

Заказчиком работ выступает спортшкола № 7 Златоуста. Согласно отчету местной Контрольно-счетной палаты за 2022 год, из выделенных на первом этапе 40,7 млн рублей количество нарушений при реконструкции аудиторы оценили в сумму 28,6 млн. Это заключение мэрия готова опротестовать в арбитражном суде. По итогам проверки штрафами наказаны представители спортуправления и руководства спортшколы.

Шакуров отметил, что еще в зимний период был поставлен вопрос об очистке футбольного поля от снега. Но делать это начали только под нажимом любителей футбола: технику вывели лишь после прямого обращения к мэру Максиму Пекарскому.

Восстановление спортобъекта власти Златоуста ведут с 2021 года Фото: читатель URA.RU

Поле для игры в городки так и осталось без реконструкции Фото: читатель URA.RU

Средств для проведения второй очереди работ в бюджете не предусмотрено Фото: читатель URA.RU