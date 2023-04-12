После нападения с ножом на ученика в Пермском крае проверяют другие школы

Возможно, систему профилактики нужно будет подкорректировать Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

После ЧП в поселке Асово, где школьник напал на одноклассника с ножом, в Пермском каре проверяют другие школы в этом округе. С такой инициативой выступила Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Светлана Денисова.

«Проверка пройдет в школах и других учреждениях и организациях, отвечающих за профилактику детского и семейного благополучия округа, где произошло нападение. По результатам проверки может быть рассмотрен вопрос о необходимости усовершенствования действующей системы профилактики», — пишет «АиФ — Прикамье» со ссылкой на слова Денисовой.

Кроме школ проверят также комиссии по делам несовершеннолетних, органы соцзащиты и т. д. ЧП случилось 5 апреля. Школьник принес в школу нож и напал на одноклассника, ранив его в затылок и спину. После происшествия следователи возбудили два уголовных дела. Известно, что нападавший подросток вдохновлялся Бекмансуровым, совершившим нападение на пермский госуниверситет в 2020 году.