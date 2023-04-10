Пермского школьника, на которого напал одноклассник с ножом, выписали из больницы

11 апреля 2023 в 11:16 Размер текста - 17 +

В больнице подросток провел неделю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Школьника, пострадавшего от нападения одноклассника, выписали из больницы. Долечиваться мальчик будет дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «Подросток выписан на амбулаторное лечение», — рассказали в министерстве. После нападения мальчик был доставлен в Кунгурскую городскую больницу, где ему оказали необходимую помощь. ЧП произошло 5 апреля в поселке Асово. Школьник принес в школу нож и напал на одноклассника, ранив его в затылок и спину. После происшествия следователи возбудили два уголовных дела. Известно, что нападавший подросток вдохновлялся Бекмансуровым, совершившим нападение на пермский госуниверситет в 2020 году.

Школьника, пострадавшего от нападения одноклассника, выписали из больницы. Долечиваться мальчик будет дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «Подросток выписан на амбулаторное лечение», — рассказали в министерстве. После нападения мальчик был доставлен в Кунгурскую городскую больницу, где ему оказали необходимую помощь. ЧП произошло 5 апреля в поселке Асово. Школьник принес в школу нож и напал на одноклассника, ранив его в затылок и спину. После происшествия следователи возбудили два уголовных дела. Известно, что нападавший подросток вдохновлялся Бекмансуровым, совершившим нападение на пермский госуниверситет в 2020 году.