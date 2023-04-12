Латвия обучит украинских военных обращению с танками Leopard

12 апреля 2023 в 19:24 Размер текста - 17 +

Для обучения ВСУ свои танки предоставит Испания Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Латвия согласилась обучать украинских военных обращению с танками Leopard. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, для этих целей будут использованы танки, одолженные Киеву Испанией. «Когда Германия еще не дала согласия на передачу Украине своих „Леопардов“, мы с госпожой Маргаритой Роблес (глава минобороны Испании — прим. ред.) решили использовать [для обучения украинских экипажей] испанские танки на полигонах в Латвии», — заявил Резников на совместной пресс-конференции с Маргаритой Роблес. Его слова приводит РИА Новости. Ранее лидер испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес заявлял, что Испания отправит танки Leopard на Украину только после того, как другие европейские страны одобрят решение от таких поставках. Сама Роблес пообещала Киеву шесть испанских «Леопардов», а также 20 бронетранспортеров до конца текущего месяца.

Латвия согласилась обучать украинских военных обращению с танками Leopard. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, для этих целей будут использованы танки, одолженные Киеву Испанией. «Когда Германия еще не дала согласия на передачу Украине своих „Леопардов“, мы с госпожой Маргаритой Роблес (глава минобороны Испании — прим. ред.) решили использовать [для обучения украинских экипажей] испанские танки на полигонах в Латвии», — заявил Резников на совместной пресс-конференции с Маргаритой Роблес. Его слова приводит РИА Новости. Ранее лидер испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес заявлял, что Испания отправит танки Leopard на Украину только после того, как другие европейские страны одобрят решение от таких поставках. Сама Роблес пообещала Киеву шесть испанских «Леопардов», а также 20 бронетранспортеров до конца текущего месяца.