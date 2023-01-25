Испания отправит танки Leopard на Украину после того, как другие европейские страны, в том числе Германия, одобрят решение от таких поставках. Об этом заявил лидер испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес. Он отметил, что Испания планирует идти «рука об руку» с другими странами в этом вопросе.
«Мы собираемся сохранить единство и будем координировать свои действия с остальными союзниками и, прежде всего, с Европой», — заявил премьер Испании Педро Санчес. Его цитирует испанская газета El Pais. Испанское правительство поставило условие, что отправка танков произойдет, только когда другие европейские страны ее одобрят.
Представители министерств обороны стран НАТО встретились 20 января на военной базе Рамштайн в Германии. Канцлер Германии Олаф Шольц не мог принять решение о поставке танков в течение нескольких дней, хотя другие страны оказывали на него давление о необходимости такого решения. 24 января Шольц заявил, что танки будут отправлены, передает RT.
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Испания отправит танки Leopard на Украину после того, как другие европейские страны, в том числе Германия, одобрят решение от таких поставках. Об этом заявил лидер испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес. Он отметил, что Испания планирует идти «рука об руку» с другими странами в этом вопросе. «Мы собираемся сохранить единство и будем координировать свои действия с остальными союзниками и, прежде всего, с Европой», — заявил премьер Испании Педро Санчес. Его цитирует испанская газета El Pais. Испанское правительство поставило условие, что отправка танков произойдет, только когда другие европейские страны ее одобрят. Представители министерств обороны стран НАТО встретились 20 января на военной базе Рамштайн в Германии. Канцлер Германии Олаф Шольц не мог принять решение о поставке танков в течение нескольких дней, хотя другие страны оказывали на него давление о необходимости такого решения. 24 января Шольц заявил, что танки будут отправлены, передает RT.