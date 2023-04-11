11 апреля 2023

В Курганской области скорая помощь застряла в дорожной грязи. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Машины скорой помощи. Курган, медпомощь, машина скорой помощи, медицинская печать, скорая помошь
Курганская неотложка застряла на грязной дороге Фото:

Машина скорой помощи не смогла проехать по весенней распутице на вызов в шадринском селе Ольховка (Курганская область). Видео с пробуксовкой медицинской машины появилось в курганских соцсетях.

«„Дорога“ в рамках муниципального контракта! Село Ольховка. Улица Октябрьская», — говорится в подпись к посту, появившемуся в паблике «Шадринск-Регион 45» соцсети «ВКонтакте». На кадрах показано, как карета скорой помощи пытается пробраться сквозь дорожную грязь.

Жалобу на качество дороги заметили в администрации округа. В комментариях к посту размещен ответ представителя. «Ваше обращение принято в работу и направлено профильным специалистам для подготовки ответа. Вернемся к Вам с ответом в течение двух рабочих дней», — ответили муниципальные чиновники.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы завалили чиновников жалобами. На портале «Обратись» чаще всего жалуются на дороги и транспортную реформу.

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Машина скорой помощи не смогла проехать по весенней распутице на вызов в шадринском селе Ольховка (Курганская область). Видео с пробуксовкой медицинской машины появилось в курганских соцсетях. «„Дорога“ в рамках муниципального контракта! Село Ольховка. Улица Октябрьская», — говорится в подпись к посту, появившемуся в паблике «Шадринск-Регион 45» соцсети «ВКонтакте». На кадрах показано, как карета скорой помощи пытается пробраться сквозь дорожную грязь. Жалобу на качество дороги заметили в администрации округа. В комментариях к посту размещен ответ представителя. «Ваше обращение принято в работу и направлено профильным специалистам для подготовки ответа. Вернемся к Вам с ответом в течение двух рабочих дней», — ответили муниципальные чиновники. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы завалили чиновников жалобами. На портале «Обратись» чаще всего жалуются на дороги и транспортную реформу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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