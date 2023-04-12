Радиоведущий из США призвал потратить военную помощь Украине на социальные нужды американцев

12 апреля 2023 в 20:30 Размер текста - 17 +

Американцы не поддерживали бы военную помощь Украине, если бы знали, на что идут их средства, считает Ренди Кредико Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Граждане США не поддерживали бы военную помощь Украине, если бы знали, на что идут их средства. Об этом заявил американский радиоведущий Ренди Кредико, который приехал в Донецк. Он также заявил, что эти деньги необходимы американским гражданам, потому что в США сущесвтует множество социальных проблем. «Зачем они это делают? Потому что они хотят войны. Они поддерживают то, что на самом деле является прокси-войной. США хотят эскалации этой войны, не прибегая к ядерному оружию. Проблема в том, что эскалация войны здесь [в Донбассе] ускоряет „часы судного дня“ до полуночи. Как гражданин США я люблю свой народ и не хочу ядерной войны», — сказал Ренди Кредико в интервью РИА Новости. Он убежден, что поставки оружия на Украину выгодны только военно-промышленному комплексу США США направляют военную помощь Украине с начала проведения спецоперации. Они оказывают Киеву финансовую поддержку и пересылают ее армии военную технику. Также в рядах ВСУ сражаются американские наемники, что может спровоцировать эскалацию, передает «Национальная служба новостей».

Граждане США не поддерживали бы военную помощь Украине, если бы знали, на что идут их средства. Об этом заявил американский радиоведущий Ренди Кредико, который приехал в Донецк. Он также заявил, что эти деньги необходимы американским гражданам, потому что в США сущесвтует множество социальных проблем. «Зачем они это делают? Потому что они хотят войны. Они поддерживают то, что на самом деле является прокси-войной. США хотят эскалации этой войны, не прибегая к ядерному оружию. Проблема в том, что эскалация войны здесь [в Донбассе] ускоряет „часы судного дня“ до полуночи. Как гражданин США я люблю свой народ и не хочу ядерной войны», — сказал Ренди Кредико в интервью РИА Новости. Он убежден, что поставки оружия на Украину выгодны только военно-промышленному комплексу США США направляют военную помощь Украине с начала проведения спецоперации. Они оказывают Киеву финансовую поддержку и пересылают ее армии военную технику. Также в рядах ВСУ сражаются американские наемники, что может спровоцировать эскалацию, передает «Национальная служба новостей».