Граждане США не поддерживали бы военную помощь Украине, если бы знали, на что идут их средства. Об этом заявил американский радиоведущий Ренди Кредико, который приехал в Донецк. Он также заявил, что эти деньги необходимы американским гражданам, потому что в США сущесвтует множество социальных проблем.
«Зачем они это делают? Потому что они хотят войны. Они поддерживают то, что на самом деле является прокси-войной. США хотят эскалации этой войны, не прибегая к ядерному оружию. Проблема в том, что эскалация войны здесь [в Донбассе] ускоряет „часы судного дня“ до полуночи. Как гражданин США я люблю свой народ и не хочу ядерной войны», — сказал Ренди Кредико в интервью РИА Новости. Он убежден, что поставки оружия на Украину выгодны только военно-промышленному комплексу США
США направляют военную помощь Украине с начала проведения спецоперации. Они оказывают Киеву финансовую поддержку и пересылают ее армии военную технику. Также в рядах ВСУ сражаются американские наемники, что может спровоцировать эскалацию, передает «Национальная служба новостей».
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