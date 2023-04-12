12 апреля 2023
11 апреля 2023

Мишустин приедет в Тюменскую область с проверкой

Премьер-министр РФ Мишустин посетит Тюменскую область 13 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на НПО им. Лавочкина. Москва, мишустин михаил
В планах у премьер-министр встреча с губернатором Тюменской области Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин приедет в Тюменскую область с проверкой 13 апреля. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.

«Во время поездки в регион Михаил Мишустин побывает в физико-математической школе, осмотрит промышленное предприятие и лабораторно-исследовательский центр. Также в плане встреча с губернатором Тюменской области Александром Моором. », — указано в сообщении инфоцентра.

Участие в рабочей поездки примут Валерий Фальков министр науки и высшего образования. Также присоединиться Николай Шульгинов министр энергетики.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин приедет в Тюменскую область с проверкой 13 апреля. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Во время поездки в регион Михаил Мишустин побывает в физико-математической школе, осмотрит промышленное предприятие и лабораторно-исследовательский центр. Также в плане встреча с губернатором Тюменской области Александром Моором. », — указано в сообщении инфоцентра. Участие в рабочей поездки примут Валерий Фальков министр науки и высшего образования. Также присоединиться Николай Шульгинов министр энергетики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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