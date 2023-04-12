Мишустин приедет в Тюменскую область с проверкой

Премьер-министр РФ Мишустин посетит Тюменскую область 13 апреля

13 апреля 2023 в 02:35 Размер текста - 17 +

В планах у премьер-министр встреча с губернатором Тюменской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр России Михаил Мишустин приедет в Тюменскую область с проверкой 13 апреля. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Во время поездки в регион Михаил Мишустин побывает в физико-математической школе, осмотрит промышленное предприятие и лабораторно-исследовательский центр. Также в плане встреча с губернатором Тюменской области Александром Моором. », — указано в сообщении инфоцентра. Участие в рабочей поездки примут Валерий Фальков министр науки и высшего образования. Также присоединиться Николай Шульгинов министр энергетики.

Премьер-министр России Михаил Мишустин приедет в Тюменскую область с проверкой 13 апреля. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Во время поездки в регион Михаил Мишустин побывает в физико-математической школе, осмотрит промышленное предприятие и лабораторно-исследовательский центр. Также в плане встреча с губернатором Тюменской области Александром Моором. », — указано в сообщении инфоцентра. Участие в рабочей поездки примут Валерий Фальков министр науки и высшего образования. Также присоединиться Николай Шульгинов министр энергетики.