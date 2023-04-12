В планах у премьер-министр встреча с губернатором Тюменской области
Премьер-министр России Михаил Мишустин приедет в Тюменскую область с проверкой 13 апреля. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.
«Во время поездки в регион Михаил Мишустин побывает в физико-математической школе, осмотрит промышленное предприятие и лабораторно-исследовательский центр. Также в плане встреча с губернатором Тюменской области Александром Моором. », — указано в сообщении инфоцентра.
Участие в рабочей поездки примут Валерий Фальков министр науки и высшего образования. Также присоединиться Николай Шульгинов министр энергетики.
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