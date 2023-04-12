В ЯНАО поставщиком жизненно важного препарата станет московская компания

Департамент здравоохранения ЯНАО заключает контракт на поставку жизненно важного препарата для больных муковисцидозом с фармацевтической компанией АО «Санофи Россия», зарегистрированной в Москве. Согласно информации на портале госзакупок, стоимость аукциона была снижена подрядчиком до 24,1 миллиона рублей.
«Объект закупки — поставка незарегистрированного на территории РФ лекарственного препарата Трикафта для обеспечения пациентов с заболеванием „Муковисцидоз“ на 2023 год. Поставщик — Акционерное общество „Санофи Россия“ г. Москва. Цена контракта — 24 111 360,00 руб. Статус — подписание контракта заказчиком», — говорится в документах.
Первоначальная стоимость аукциона составляла 25,5 миллионов рублей. В указанный срок была подана только одна заявка на участие в закупке. Страна изготовления препарата — США.
Ранее URA.RU сообщало, что департамент здравоохранения ЯНАО ищет поставщика жизненно важного препарата для больных муковисцидозом. Прием ценовых предложений продлился до 7 апреля.
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