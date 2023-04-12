В Свердловскую область вернутся зимние морозы

В Свердловской области с 14 апреля похолодает до -16 градусов

13 апреля 2023 в 08:54 Размер текста - 17 +

Синоптики подчеркивают, что сильные морозы установятся в регионе только ночью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С ночи на 14 апреля в Свердловскую область придут морозы до минус 16 градусов, которые постепенно отступят к 15 апреля. Соответствующая информация опубликована на сайте Уралгидрометцентра. «14 апреля ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью минус шесть — минус 11», — говорится в сообщении на сайте. В Екатеринбурге ночью будет теплее — до минус восьми. Днем зимние морозы отступят, и в регионе потеплеет. Ожидается, что максимальная температура 14 апреля достигнет трех градусов, однако поднимется ветер до 17 метром в секунду. Ранее спасатели из свердловского ГУ МЧС предупреждали жителей региона о сильном ветре. Синоптики предсказали порывы до 20 метров в секунду.

С ночи на 14 апреля в Свердловскую область придут морозы до минус 16 градусов, которые постепенно отступят к 15 апреля. Соответствующая информация опубликована на сайте Уралгидрометцентра. «14 апреля ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью минус шесть — минус 11», — говорится в сообщении на сайте. В Екатеринбурге ночью будет теплее — до минус восьми. Днем зимние морозы отступят, и в регионе потеплеет. Ожидается, что максимальная температура 14 апреля достигнет трех градусов, однако поднимется ветер до 17 метром в секунду. Ранее спасатели из свердловского ГУ МЧС предупреждали жителей региона о сильном ветре. Синоптики предсказали порывы до 20 метров в секунду.