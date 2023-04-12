В Свердловскую область вернутся зимние морозы

С ночи на 14 апреля в Свердловскую область придут морозы до минус 16 градусов, которые постепенно отступят к 15 апреля. Соответствующая информация опубликована на сайте Уралгидрометцентра.
«14 апреля ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью минус шесть — минус 11», — говорится в сообщении на сайте. В Екатеринбурге ночью будет теплее — до минус восьми.
Днем зимние морозы отступят, и в регионе потеплеет. Ожидается, что максимальная температура 14 апреля достигнет трех градусов, однако поднимется ветер до 17 метром в секунду.
Ранее спасатели из свердловского ГУ МЧС предупреждали жителей региона о сильном ветре. Синоптики предсказали порывы до 20 метров в секунду.
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