12 апреля 2023

В Свердловскую область вернутся зимние морозы

В Свердловской области с 14 апреля похолодает до -16 градусов
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Открытие установки конечного охлаждения коксового газа в закрытый цикл на ЕВРАЗ. Нижний Тагил, зима, поздняя осень, мороз, холод, рябина в инее
Синоптики подчеркивают, что сильные морозы установятся в регионе только ночью Фото:

С ночи на 14 апреля в Свердловскую область придут морозы до минус 16 градусов, которые постепенно отступят к 15 апреля. Соответствующая информация опубликована на сайте Уралгидрометцентра.

«14 апреля ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью минус шесть — минус 11», — говорится в сообщении на сайте. В Екатеринбурге ночью будет теплее — до минус восьми.

Днем зимние морозы отступят, и в регионе потеплеет. Ожидается, что максимальная температура 14 апреля достигнет трех градусов, однако поднимется ветер до 17 метром в секунду.

Ранее спасатели из свердловского ГУ МЧС предупреждали жителей региона о сильном ветре. Синоптики предсказали порывы до 20 метров в секунду.

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С ночи на 14 апреля в Свердловскую область придут морозы до минус 16 градусов, которые постепенно отступят к 15 апреля. Соответствующая информация опубликована на сайте Уралгидрометцентра. «14 апреля ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью минус шесть — минус 11», — говорится в сообщении на сайте. В Екатеринбурге ночью будет теплее — до минус восьми. Днем зимние морозы отступят, и в регионе потеплеет. Ожидается, что максимальная температура 14 апреля достигнет трех градусов, однако поднимется ветер до 17 метром в секунду. Ранее спасатели из свердловского ГУ МЧС предупреждали жителей региона о сильном ветре. Синоптики предсказали порывы до 20 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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