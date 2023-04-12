12 апреля 2023

В челябинском нацпарке подвели итоги зимнего сезона. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Национальный природный парк Таганай. Златоуст, таганай, природа, пейзаж, каменная река
Влияние глобального потепления с наступлением весны изучили на примере лесов Златоуста Фото:

В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) подвели итоги научного зимнего сезона. Как URA.RU сообщили в пресс-службе парка, в лесах исчезает климат тундры.

«Получены первые результаты исследования высокогорной тундры. По мнению ученых, в ближайшие 30—40 лет тундра может полностью исчезнуть», — уточнили URA.RU в нацпарке.

Об изменениях климата свидетельствует наступление по вершинам склонов сибирской ели. Деревья, закрепляясь, удерживают больше снега, изменяя вокруг себя микроклимат. Исследованием лесов на Таганае ученые Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН занимаются вместе с сотрудниками научного отдела нацпарка. Специалисты изучают высоту снежного покрова и особенности его распределения на склонах Дальнего Таганая.

В результате многолетних наблюдений установили, что высота снежного покрова изменяется в диапазоне от нуля до 0,25 м. В 2023 году отметили, что на постоянных пробных площадях, где высота сугробов достигала 150 см, почти отсутствовала тундровая растительность. Ей на смену пришла лесная. Снег уберег почву от промерзания, а деревья — от морозного иссушения.

На Таганае разбиты постоянные многолетние площадки для изучения изменений климата
На Таганае разбиты постоянные многолетние площадки для изучения изменений климата
Фото:
Почти повсеместно лесная растительность приходит на смену тундровой
Почти повсеместно лесная растительность приходит на смену тундровой
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В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) подвели итоги научного зимнего сезона. Как URA.RU сообщили в пресс-службе парка, в лесах исчезает климат тундры. «Получены первые результаты исследования высокогорной тундры. По мнению ученых, в ближайшие 30—40 лет тундра может полностью исчезнуть», — уточнили URA.RU в нацпарке. Об изменениях климата свидетельствует наступление по вершинам склонов сибирской ели. Деревья, закрепляясь, удерживают больше снега, изменяя вокруг себя микроклимат. Исследованием лесов на Таганае ученые Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН занимаются вместе с сотрудниками научного отдела нацпарка. Специалисты изучают высоту снежного покрова и особенности его распределения на склонах Дальнего Таганая. В результате многолетних наблюдений установили, что высота снежного покрова изменяется в диапазоне от нуля до 0,25 м. В 2023 году отметили, что на постоянных пробных площадях, где высота сугробов достигала 150 см, почти отсутствовала тундровая растительность. Ей на смену пришла лесная. Снег уберег почву от промерзания, а деревья — от морозного иссушения.
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