В челябинском нацпарке подвели итоги зимнего сезона. Фото

13 апреля 2023 в 09:08 Размер текста - 17 +

Влияние глобального потепления с наступлением весны изучили на примере лесов Златоуста Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) подвели итоги научного зимнего сезона. Как URA.RU сообщили в пресс-службе парка, в лесах исчезает климат тундры. «Получены первые результаты исследования высокогорной тундры. По мнению ученых, в ближайшие 30—40 лет тундра может полностью исчезнуть», — уточнили URA.RU в нацпарке. Об изменениях климата свидетельствует наступление по вершинам склонов сибирской ели. Деревья, закрепляясь, удерживают больше снега, изменяя вокруг себя микроклимат. Исследованием лесов на Таганае ученые Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН занимаются вместе с сотрудниками научного отдела нацпарка. Специалисты изучают высоту снежного покрова и особенности его распределения на склонах Дальнего Таганая. В результате многолетних наблюдений установили, что высота снежного покрова изменяется в диапазоне от нуля до 0,25 м. В 2023 году отметили, что на постоянных пробных площадях, где высота сугробов достигала 150 см, почти отсутствовала тундровая растительность. Ей на смену пришла лесная. Снег уберег почву от промерзания, а деревья — от морозного иссушения. На Таганае разбиты постоянные многолетние площадки для изучения изменений климата Фото: пресс-служба нацпарка «Таганай» Почти повсеместно лесная растительность приходит на смену тундровой Фото: пресс-служба нацпарка «Таганай»

В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) подвели итоги научного зимнего сезона. Как URA.RU сообщили в пресс-службе парка, в лесах исчезает климат тундры. «Получены первые результаты исследования высокогорной тундры. По мнению ученых, в ближайшие 30—40 лет тундра может полностью исчезнуть», — уточнили URA.RU в нацпарке. Об изменениях климата свидетельствует наступление по вершинам склонов сибирской ели. Деревья, закрепляясь, удерживают больше снега, изменяя вокруг себя микроклимат. Исследованием лесов на Таганае ученые Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН занимаются вместе с сотрудниками научного отдела нацпарка. Специалисты изучают высоту снежного покрова и особенности его распределения на склонах Дальнего Таганая. В результате многолетних наблюдений установили, что высота снежного покрова изменяется в диапазоне от нуля до 0,25 м. В 2023 году отметили, что на постоянных пробных площадях, где высота сугробов достигала 150 см, почти отсутствовала тундровая растительность. Ей на смену пришла лесная. Снег уберег почву от промерзания, а деревья — от морозного иссушения.