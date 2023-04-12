12 апреля 2023

Челябинские таможенники не пустили из Казахстана в РФ продукции на 64 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция начальника таможни Михаила Пономарева. Челябинск, таможня, шеврон, таможенная служба, федеральная таможенная служба
Челябинские таможенники подвели итоги первого квартала 2023 года Фото:

Сотрудники Челябинского таможенного управления совместно с ПС ФСБ по региону за первые три месяца 2023 года не пустили из Казахстана в РФ продукции на 64 млн рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе таможни, вся продукция была несертифицированной.

«В первом квартале 2023 предотвратили незаконный ввоз в РФ из Казахстана 407 тысяч единиц немаркированной продукции стоимостью 64 млн руб. Основная часть — это стики для электронных систем нагрева табака и сигареты из ОАЭ», — приводит слова начальника таможни Михаила Пономарева пресс-служба ведомства.

Там отметили, что увеличение объема контрафактной продукции обусловлено несоблюдением участниками рынка требований законодательства по запрету оборота в РФ табачных изделий. За 2022 год в область не пустили 44 тысячи единиц немаркированной обуви и 35 тысяч безакцизных сигарет.

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Сотрудники Челябинского таможенного управления совместно с ПС ФСБ по региону за первые три месяца 2023 года не пустили из Казахстана в РФ продукции на 64 млн рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе таможни, вся продукция была несертифицированной. «В первом квартале 2023 предотвратили незаконный ввоз в РФ из Казахстана 407 тысяч единиц немаркированной продукции стоимостью 64 млн руб. Основная часть — это стики для электронных систем нагрева табака и сигареты из ОАЭ», — приводит слова начальника таможни Михаила Пономарева пресс-служба ведомства. Там отметили, что увеличение объема контрафактной продукции обусловлено несоблюдением участниками рынка требований законодательства по запрету оборота в РФ табачных изделий. За 2022 год в область не пустили 44 тысячи единиц немаркированной обуви и 35 тысяч безакцизных сигарет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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