Челябинские таможенники не пустили из Казахстана в РФ продукции на 64 млн рублей

13 апреля 2023 в 09:55 Размер текста - 17 +

Челябинские таможенники подвели итоги первого квартала 2023 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники Челябинского таможенного управления совместно с ПС ФСБ по региону за первые три месяца 2023 года не пустили из Казахстана в РФ продукции на 64 млн рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе таможни, вся продукция была несертифицированной. «В первом квартале 2023 предотвратили незаконный ввоз в РФ из Казахстана 407 тысяч единиц немаркированной продукции стоимостью 64 млн руб. Основная часть — это стики для электронных систем нагрева табака и сигареты из ОАЭ», — приводит слова начальника таможни Михаила Пономарева пресс-служба ведомства. Там отметили, что увеличение объема контрафактной продукции обусловлено несоблюдением участниками рынка требований законодательства по запрету оборота в РФ табачных изделий. За 2022 год в область не пустили 44 тысячи единиц немаркированной обуви и 35 тысяч безакцизных сигарет.

Сотрудники Челябинского таможенного управления совместно с ПС ФСБ по региону за первые три месяца 2023 года не пустили из Казахстана в РФ продукции на 64 млн рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе таможни, вся продукция была несертифицированной. «В первом квартале 2023 предотвратили незаконный ввоз в РФ из Казахстана 407 тысяч единиц немаркированной продукции стоимостью 64 млн руб. Основная часть — это стики для электронных систем нагрева табака и сигареты из ОАЭ», — приводит слова начальника таможни Михаила Пономарева пресс-служба ведомства. Там отметили, что увеличение объема контрафактной продукции обусловлено несоблюдением участниками рынка требований законодательства по запрету оборота в РФ табачных изделий. За 2022 год в область не пустили 44 тысячи единиц немаркированной обуви и 35 тысяч безакцизных сигарет.