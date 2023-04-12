Пермский край ожидает резкое похолодание

Жителей Пермского края ожидает новое вторжение арктической воздушной массы. По прогнозам синоптиков, 14 апреля станет самым холодным днем месяца.
«Ближе к вечеру 13 апреля температура воздуха начнет резко падать при усиливающемся северо-восточном ветре, и вечером уже перейдет через 0 градусов. Осадки на фронте ожидаются кратковременными, ливневого характера. В ночь на пятницу продолжится похолодание при малооблачной погоде и северо-восточном ветре. Утром в Перми будет -9, на севере и востоке края до -15», — сообщается на сайте ГИС-центра ПГНИУ.
Синоптики уточняют, что последним днем холодного периода будет понедельник 17 апреля. С 18 апреля арктический воздух окончательно уйдет в Западную Сибирь. В Пермском крае ожидается повышение дневной температуры до +15 градусов.
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