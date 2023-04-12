Пермский край ожидает резкое похолодание

В Пермском крае синоптики прогнозируют холода до -15 градусов

13 апреля 2023 в 10:11 Размер текста - 17 +

Местами в Пермском крае столбик термометра может опуститься до -15 градусов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителей Пермского края ожидает новое вторжение арктической воздушной массы. По прогнозам синоптиков, 14 апреля станет самым холодным днем месяца. «Ближе к вечеру 13 апреля температура воздуха начнет резко падать при усиливающемся северо-восточном ветре, и вечером уже перейдет через 0 градусов. Осадки на фронте ожидаются кратковременными, ливневого характера. В ночь на пятницу продолжится похолодание при малооблачной погоде и северо-восточном ветре. Утром в Перми будет -9, на севере и востоке края до -15», — сообщается на сайте ГИС-центра ПГНИУ. Синоптики уточняют, что последним днем холодного периода будет понедельник 17 апреля. С 18 апреля арктический воздух окончательно уйдет в Западную Сибирь. В Пермском крае ожидается повышение дневной температуры до +15 градусов.

Жителей Пермского края ожидает новое вторжение арктической воздушной массы. По прогнозам синоптиков, 14 апреля станет самым холодным днем месяца. «Ближе к вечеру 13 апреля температура воздуха начнет резко падать при усиливающемся северо-восточном ветре, и вечером уже перейдет через 0 градусов. Осадки на фронте ожидаются кратковременными, ливневого характера. В ночь на пятницу продолжится похолодание при малооблачной погоде и северо-восточном ветре. Утром в Перми будет -9, на севере и востоке края до -15», — сообщается на сайте ГИС-центра ПГНИУ. Синоптики уточняют, что последним днем холодного периода будет понедельник 17 апреля. С 18 апреля арктический воздух окончательно уйдет в Западную Сибирь. В Пермском крае ожидается повышение дневной температуры до +15 градусов.