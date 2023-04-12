12 апреля 2023
11 апреля 2023

Жители ЯНАО жалуются на качество пасхальных куличей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Изготовление пасхальных панеттоне. Екатеринбург, пасха, сладкий пирог, кулич пасхальный, панеттоне
Жительнице Ноябрьска не понравилось качество пасхального кулича из «Магнита» Фото:

Жительница Ноябрьска (ЯНАО) пожаловалась на качество пасхальных куличей, которые продают в супермаркете сети «Магнит». Об этом анонимно автор написала в соцсети «ВКонтате», приложив фото кулича.

«Хочу предостеречь горожан! Купила попробовать кулич в „Магните“ на Магистральной. Взбитый белок термически не обработан, течет, пакет весь мокрый. Написано срок годности 7 суток, ну не может столько храниться в тепле белок сырой, сам кулич невкусный, несладкая твердая булка. Почему такое продают в магазинах, не понятно», — написала местная жительница.

Горожане в комментариях предположили, что дело вовсе не в термической обработке белка. Также автору предложили печь куличи самостоятельно. «Мне вчера нормальная попалась. Пеките сами, домашние вкуснее. Правда я не знаю, как белок термически обработать, никогда так не делала», — написала Татьяна Судакова.« Скорее всего кулич был обработан одним из дешевых вариантов (сырым методом). Лучше всего кулич покупать покрытый помадкой!», — отметила Нина Григорьевна.

Агентство направило запрос в пресс-службу сети супермаркетов «Магнит». На момент публикации ответ не поступил.

Ранее жительница Губкинского в куличе из «Пятерочки» нашла камень. Женщина пожаловалась, что могла из-за этого лишиться зуба.

Пасхальный кулич
Пасхальный кулич
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Жительница Ноябрьска (ЯНАО) пожаловалась на качество пасхальных куличей, которые продают в супермаркете сети «Магнит». Об этом анонимно автор написала в соцсети «ВКонтате», приложив фото кулича. «Хочу предостеречь горожан! Купила попробовать кулич в „Магните“ на Магистральной. Взбитый белок термически не обработан, течет, пакет весь мокрый. Написано срок годности 7 суток, ну не может столько храниться в тепле белок сырой, сам кулич невкусный, несладкая твердая булка. Почему такое продают в магазинах, не понятно», — написала местная жительница. Горожане в комментариях предположили, что дело вовсе не в термической обработке белка. Также автору предложили печь куличи самостоятельно. «Мне вчера нормальная попалась. Пеките сами, домашние вкуснее. Правда я не знаю, как белок термически обработать, никогда так не делала», — написала Татьяна Судакова.« Скорее всего кулич был обработан одним из дешевых вариантов (сырым методом). Лучше всего кулич покупать покрытый помадкой!», — отметила Нина Григорьевна. Агентство направило запрос в пресс-службу сети супермаркетов «Магнит». На момент публикации ответ не поступил. Ранее жительница Губкинского в куличе из «Пятерочки» нашла камень. Женщина пожаловалась, что могла из-за этого лишиться зуба.
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