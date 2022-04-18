18 апреля 2022
16 апреля 2022
15 апреля 2022

В куличе из «Пятерочки» в ЯНАО нашли камень. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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«Сургутский хлебозавод» перед Пасхой. Сургут , пасха, посыпка, куличи пасхальные
Жительница Губкинского могла лишиться зуба из-за пасхального кулича Фото:

Жительница Губкинского (ЯНАО) могла лишиться зуба из-за камня, который попался ей в куличе, купленном в «Пятерочке». Об этом девушка написала в соцсети «ВКонтакте», показав на фото размер камня.

«Купили вчера в „Пятерочке“ кулич, а внутри него оказался сюрприз в виде камушка. Чуть зуб не поломали. Будьте осторожны», — предупредила Злата Хабибуллина в группе «Губкинский — город мечты».

Агентство попыталось выяснить откуда в пасхальных куличах камни. Однако на звонки корреспондента по номерам, опубликованным в интернете, представители «Пятерочки» не ответили.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из ЯНАО расплакалась из-за картошки в «Магните». Женщина пожаловалась, что супермаркет крупной сети «Магнит» в Ноябрьске выставил на продажу заплесневевшую и гнилую картошку, чем довел ее до слез.

Камень в куличе
Кулич из «Пятерочки»

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Жительница Губкинского (ЯНАО) могла лишиться зуба из-за камня, который попался ей в куличе, купленном в «Пятерочке». Об этом девушка написала в соцсети «ВКонтакте», показав на фото размер камня. «Купили вчера в „Пятерочке“ кулич, а внутри него оказался сюрприз в виде камушка. Чуть зуб не поломали. Будьте осторожны», — предупредила Злата Хабибуллина в группе «Губкинский — город мечты». Агентство попыталось выяснить откуда в пасхальных куличах камни. Однако на звонки корреспондента по номерам, опубликованным в интернете, представители «Пятерочки» не ответили. Ранее сообщалось, что пенсионерка из ЯНАО расплакалась из-за картошки в «Магните». Женщина пожаловалась, что супермаркет крупной сети «Магнит» в Ноябрьске выставил на продажу заплесневевшую и гнилую картошку, чем довел ее до слез.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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