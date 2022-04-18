В куличе из «Пятерочки» в ЯНАО нашли камень. Фото

19 апреля 2022 в 17:31 Размер текста - 17 +

Жительница Губкинского могла лишиться зуба из-за пасхального кулича Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жительница Губкинского (ЯНАО) могла лишиться зуба из-за камня, который попался ей в куличе, купленном в «Пятерочке». Об этом девушка написала в соцсети «ВКонтакте», показав на фото размер камня. «Купили вчера в „Пятерочке“ кулич, а внутри него оказался сюрприз в виде камушка. Чуть зуб не поломали. Будьте осторожны», — предупредила Злата Хабибуллина в группе «Губкинский — город мечты». Агентство попыталось выяснить откуда в пасхальных куличах камни. Однако на звонки корреспондента по номерам, опубликованным в интернете, представители «Пятерочки» не ответили. Ранее сообщалось, что пенсионерка из ЯНАО расплакалась из-за картошки в «Магните». Женщина пожаловалась, что супермаркет крупной сети «Магнит» в Ноябрьске выставил на продажу заплесневевшую и гнилую картошку, чем довел ее до слез. Камень в куличе Фото из соцсетей Кулич из «Пятерочки» Фото из соцсетей Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей» .

Жительница Губкинского (ЯНАО) могла лишиться зуба из-за камня, который попался ей в куличе, купленном в «Пятерочке». Об этом девушка написала в соцсети «ВКонтакте», показав на фото размер камня. «Купили вчера в „Пятерочке“ кулич, а внутри него оказался сюрприз в виде камушка. Чуть зуб не поломали. Будьте осторожны», — предупредила Злата Хабибуллина в группе «Губкинский — город мечты». Агентство попыталось выяснить откуда в пасхальных куличах камни. Однако на звонки корреспондента по номерам, опубликованным в интернете, представители «Пятерочки» не ответили. Ранее сообщалось, что пенсионерка из ЯНАО расплакалась из-за картошки в «Магните». Женщина пожаловалась, что супермаркет крупной сети «Магнит» в Ноябрьске выставил на продажу заплесневевшую и гнилую картошку, чем довел ее до слез.