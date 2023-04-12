12 апреля 2023

Курганские власти продолжат судиться за отмененные нормативы по мусору

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганский дом ребёнка. Курган, мусор, отходы, медики
Курганцам будут начислять плату по недействующим нормативам Фото:

Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области продолжит судиться за отмененные судом нормативы по накоплению отходов, на основе которых рассчитывается плата за вывоз мусора. Об этом депутатам облдумы сообщил начальник отдела обращения с отходами Владимир Кокшаров, передает корреспондент URA.RU с заседания думского комитета.

«Судебное решение [приказ департамента №38 о „замещающих“ нормативах признан недействующим 5 апреля] состоялось. После получения официального решения, департамент в рамках законодательства примет решение об обжаловании. То есть это не значит, что нормативы отменены и все закончилось. У нас постоянно эта работа идет [судебные тяжбы], честно скажу, это очень сильно отвлекает. Без нормативов все равно не будем. Пока будет идти апелляция, окончательное решение не принято», — сказал Кокшаров.

Депутаты просили уточнить, по какой причине отменен норматив и что делать сейчас при недействующих нормативах. В ответ заместитель директора ООО «Чистый город» Наталья Фомина подчеркнула, что нужно своевременно оплачивать услугу по вывозу мусора до 10 числа каждого месяца.

Ранее URA.RU писало, что суд отменил еще один приказ курганских властей о нормативах по мусору. Приказ департамента №38 о «замещающих» нормативах был признан недействующим. До него недействующим признан приказ департамента гражданской защиты (от 30 октября 2017 года №925) о нормативах накопления ТКО в Курганской области. Иски поддержала прокуратура. В ведомстве отмечали, что во время проверок были выявлены многочисленные нарушения при определении нормативов. По мнению эксперта в сфере обращения с отходами, отмененные нормативы завышены в два раза, что приводит к переплате за услугу. Эксперт считает, что регоператор должен начислять плату не по нормативу, а по факту образования ТКО.

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Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области продолжит судиться за отмененные судом нормативы по накоплению отходов, на основе которых рассчитывается плата за вывоз мусора. Об этом депутатам облдумы сообщил начальник отдела обращения с отходами Владимир Кокшаров, передает корреспондент URA.RU с заседания думского комитета. «Судебное решение [приказ департамента №38 о „замещающих“ нормативах признан недействующим 5 апреля] состоялось. После получения официального решения, департамент в рамках законодательства примет решение об обжаловании. То есть это не значит, что нормативы отменены и все закончилось. У нас постоянно эта работа идет [судебные тяжбы], честно скажу, это очень сильно отвлекает. Без нормативов все равно не будем. Пока будет идти апелляция, окончательное решение не принято», — сказал Кокшаров. Депутаты просили уточнить, по какой причине отменен норматив и что делать сейчас при недействующих нормативах. В ответ заместитель директора ООО «Чистый город» Наталья Фомина подчеркнула, что нужно своевременно оплачивать услугу по вывозу мусора до 10 числа каждого месяца. Ранее URA.RU писало, что суд отменил еще один приказ курганских властей о нормативах по мусору. Приказ департамента №38 о «замещающих» нормативах был признан недействующим. До него недействующим признан приказ департамента гражданской защиты (от 30 октября 2017 года №925) о нормативах накопления ТКО в Курганской области. Иски поддержала прокуратура. В ведомстве отмечали, что во время проверок были выявлены многочисленные нарушения при определении нормативов. По мнению эксперта в сфере обращения с отходами, отмененные нормативы завышены в два раза, что приводит к переплате за услугу. Эксперт считает, что регоператор должен начислять плату не по нормативу, а по факту образования ТКО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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