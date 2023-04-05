Суд отменил еще один приказ курганских властей о нормативах по мусору

06 апреля 2023 в 14:38 Размер текста - 17 +

«Замещающие» нормативы накопления мусора в Курганской области признаны недействующими Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганская область вновь осталась без нормативов накопления твердых коммунальных отходов, которые лежат в основе расчета платы за вывоз мусора. Областной суд признал приказ департамента №38 о «замещающих» нормативах недействующим. Решение указано в картотеке суда. «Иск об оспаривании приказа департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области №38 от 01.02.2023 «О внесении изменений в приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области №925 от 30.10.2017 «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Курганской области» удовлетворен», — указано в картотеке. Приказ признан недействующим, как не имеющий юридической силы. Решение может быть обжаловано. URA.RU направило запрос в департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области с просьбой прокомментировать ситуацию и дальнейший расчет платы за вывоз и утилизацию мусора в регионе. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что 1 февраля 2023 года курганские власти проиграли судебный спор с прокуратурой из-за нормативов накопления мусора на территории области. Приказ департамента гражданской защиты (от 30 октября 2017 года №925) о нормативах накопления ТКО был признан недействующим. В этот же день появился приказ о «замещающих» тарифах, который установил новые нормативы без замеров. В пресс-службе правительства области отмечали, что применение «замещающего» норматива приведет к снижению платы за мусор. Проведение замеров для установления нормативов запланировано в 2023 году. По мнению эксперта в сфере обращения с отходами, отмененные нормативы были завышены в два раза, что привело к переплате за услугу порядка 500 млн рублей в год. Эксперт считает, что у регионального оператора остался один законный способ коммерческого учета — по факту образования ТКО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганская область вновь осталась без нормативов накопления твердых коммунальных отходов, которые лежат в основе расчета платы за вывоз мусора. Областной суд признал приказ департамента №38 о «замещающих» нормативах недействующим. Решение указано в картотеке суда. «Иск об оспаривании приказа департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области №38 от 01.02.2023 «О внесении изменений в приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области №925 от 30.10.2017 «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Курганской области» удовлетворен», — указано в картотеке. Приказ признан недействующим, как не имеющий юридической силы. Решение может быть обжаловано. URA.RU направило запрос в департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области с просьбой прокомментировать ситуацию и дальнейший расчет платы за вывоз и утилизацию мусора в регионе. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что 1 февраля 2023 года курганские власти проиграли судебный спор с прокуратурой из-за нормативов накопления мусора на территории области. Приказ департамента гражданской защиты (от 30 октября 2017 года №925) о нормативах накопления ТКО был признан недействующим. В этот же день появился приказ о «замещающих» тарифах, который установил новые нормативы без замеров. В пресс-службе правительства области отмечали, что применение «замещающего» норматива приведет к снижению платы за мусор. Проведение замеров для установления нормативов запланировано в 2023 году. По мнению эксперта в сфере обращения с отходами, отмененные нормативы были завышены в два раза, что привело к переплате за услугу порядка 500 млн рублей в год. Эксперт считает, что у регионального оператора остался один законный способ коммерческого учета — по факту образования ТКО.