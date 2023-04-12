В пермском кафе начали готовить гибрид хинкали и хачапури. Скрин

13 апреля 2023 в 13:02 Размер текста - 17 +

Одно блюдо сочетает в себе сразу два грузинских лакомства Фото: Размик Закарян © URA.RU Пермское кафе-хинкальная начало готовить гибрид двух традиционных грузинских блюд: хинкали и хачапури. В меню эта позиция названа «Хинкальпури». О новинке «Хинкальная застава» сообщили в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Новинка! Представляем вашему вниманию самое крутое блюдо, которое вы пробовали: хинкальпури мясной! И хачапури и хинкали — в одном блюде», — указано в посте. Хинкальпури представляет из себя 750-граммовое блюдо, состоящее из хачапури и хинкали. При этом начинки хинкали, как поясняют в кафе, могут быть разные, не обязательно все пять хинкали одного вкуса. На выбор есть хинкали с бараниной, телятиной, курицей, грибами или сыром. В одно хачапури «встроено» пять хинкали Скриншот из видеоролика в группе «Кафе „Хинкальная Застава“» / vk.com

Пермское кафе-хинкальная начало готовить гибрид двух традиционных грузинских блюд: хинкали и хачапури. В меню эта позиция названа «Хинкальпури». О новинке «Хинкальная застава» сообщили в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Новинка! Представляем вашему вниманию самое крутое блюдо, которое вы пробовали: хинкальпури мясной! И хачапури и хинкали — в одном блюде», — указано в посте. Хинкальпури представляет из себя 750-граммовое блюдо, состоящее из хачапури и хинкали. При этом начинки хинкали, как поясняют в кафе, могут быть разные, не обязательно все пять хинкали одного вкуса. На выбор есть хинкали с бараниной, телятиной, курицей, грибами или сыром.