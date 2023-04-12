12 апреля 2023

В пермском кафе начали готовить гибрид хинкали и хачапури. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ресторан "Большой Грузинский". Екатеринбург, ресторан, повар, большой грузинский
Одно блюдо сочетает в себе сразу два грузинских лакомства Фото:

Пермское кафе-хинкальная начало готовить гибрид двух традиционных грузинских блюд: хинкали и хачапури. В меню эта позиция названа «Хинкальпури». О новинке «Хинкальная застава» сообщили в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Новинка! Представляем вашему вниманию самое крутое блюдо, которое вы пробовали: хинкальпури мясной! И хачапури и хинкали — в одном блюде», — указано в посте.

Хинкальпури представляет из себя 750-граммовое блюдо, состоящее из хачапури и хинкали. При этом начинки хинкали, как поясняют в кафе, могут быть разные, не обязательно все пять хинкали одного вкуса. На выбор есть хинкали с бараниной, телятиной, курицей, грибами или сыром.

В одно хачапури «встроено» пять хинкали
В одно хачапури «встроено» пять хинкали

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермское кафе-хинкальная начало готовить гибрид двух традиционных грузинских блюд: хинкали и хачапури. В меню эта позиция названа «Хинкальпури». О новинке «Хинкальная застава» сообщили в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Новинка! Представляем вашему вниманию самое крутое блюдо, которое вы пробовали: хинкальпури мясной! И хачапури и хинкали — в одном блюде», — указано в посте. Хинкальпури представляет из себя 750-граммовое блюдо, состоящее из хачапури и хинкали. При этом начинки хинкали, как поясняют в кафе, могут быть разные, не обязательно все пять хинкали одного вкуса. На выбор есть хинкали с бараниной, телятиной, курицей, грибами или сыром.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...