Пермское кафе-хинкальная начало готовить гибрид двух традиционных грузинских блюд: хинкали и хачапури. В меню эта позиция названа «Хинкальпури». О новинке «Хинкальная застава» сообщили в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
«Новинка! Представляем вашему вниманию самое крутое блюдо, которое вы пробовали: хинкальпури мясной! И хачапури и хинкали — в одном блюде», — указано в посте.
Хинкальпури представляет из себя 750-граммовое блюдо, состоящее из хачапури и хинкали. При этом начинки хинкали, как поясняют в кафе, могут быть разные, не обязательно все пять хинкали одного вкуса. На выбор есть хинкали с бараниной, телятиной, курицей, грибами или сыром.
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