Кулеба потребовал превратить Черное море в море НАТО

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Дмитрий Кулеба, stock
Черное море нуждается в демилитаризации, заявил Дмитрий Кулеба Фото:

Черное море необходимо демилитаризировать и превратить во внутреннее море Североатлантического альянса (НАТО).Такое мнение выразил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Пришло время превратить Черное море в то, чем стало Балтийское — в море НАТО», — заявил Кулеба на конференции по вопросам безопасности Черного моря в Бухаресте. Трансляция конференции проходила в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Он добавил, что Черное море нуждается в демилитаризации для того, чтобы его можно было использовать исключительно для путешествий и торговли.

Ранее экс-офицер британской армии Глен Грант назвал Черное море для НАТО слабым местом и призвал альянс превратить его во внутреннее море НАТО. Госсекретарь США Энтони Блинкен также признал, что НАТО нуждается в усилении влияния на Черном море, передает Life. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о попытках Великобритании увеличить присутствие своего военно-морского флота в акватории Черного моря, сообщает «Ридус».

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Черное море необходимо демилитаризировать и превратить во внутреннее море Североатлантического альянса (НАТО).Такое мнение выразил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Пришло время превратить Черное море в то, чем стало Балтийское — в море НАТО», — заявил Кулеба на конференции по вопросам безопасности Черного моря в Бухаресте. Трансляция конференции проходила в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Он добавил, что Черное море нуждается в демилитаризации для того, чтобы его можно было использовать исключительно для путешествий и торговли. Ранее экс-офицер британской армии Глен Грант назвал Черное море для НАТО слабым местом и призвал альянс превратить его во внутреннее море НАТО. Госсекретарь США Энтони Блинкен также признал, что НАТО нуждается в усилении влияния на Черном море, передает Life. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о попытках Великобритании увеличить присутствие своего военно-морского флота в акватории Черного моря, сообщает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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