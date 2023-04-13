Кулеба потребовал превратить Черное море в море НАТО

13 апреля 2023 в 12:55 Размер текста - 17 +

Черное море нуждается в демилитаризации, заявил Дмитрий Кулеба Фото: Официальный сайт президента Украины Черное море необходимо демилитаризировать и превратить во внутреннее море Североатлантического альянса (НАТО).Такое мнение выразил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Пришло время превратить Черное море в то, чем стало Балтийское — в море НАТО», — заявил Кулеба на конференции по вопросам безопасности Черного моря в Бухаресте. Трансляция конференции проходила в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Он добавил, что Черное море нуждается в демилитаризации для того, чтобы его можно было использовать исключительно для путешествий и торговли. Ранее экс-офицер британской армии Глен Грант назвал Черное море для НАТО слабым местом и призвал альянс превратить его во внутреннее море НАТО. Госсекретарь США Энтони Блинкен также признал, что НАТО нуждается в усилении влияния на Черном море, передает Life . Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о попытках Великобритании увеличить присутствие своего военно-морского флота в акватории Черного моря, сообщает «Ридус».

Черное море необходимо демилитаризировать и превратить во внутреннее море Североатлантического альянса (НАТО).Такое мнение выразил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Пришло время превратить Черное море в то, чем стало Балтийское — в море НАТО», — заявил Кулеба на конференции по вопросам безопасности Черного моря в Бухаресте. Трансляция конференции проходила в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Он добавил, что Черное море нуждается в демилитаризации для того, чтобы его можно было использовать исключительно для путешествий и торговли. Ранее экс-офицер британской армии Глен Грант назвал Черное море для НАТО слабым местом и призвал альянс превратить его во внутреннее море НАТО. Госсекретарь США Энтони Блинкен также признал, что НАТО нуждается в усилении влияния на Черном море, передает Life. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о попытках Великобритании увеличить присутствие своего военно-морского флота в акватории Черного моря, сообщает «Ридус».